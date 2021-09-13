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10月高端完整接種2劑人數　預計將超越莫德納

▲▼一般高端,疫苗。（圖／路透）

▲根據中央疫情指揮中心指出，民眾接種高端疫苗第一劑後28天，都可以接受第二劑接種，至9月11日接種高端疫苗的已達71.6萬人，預計可望在10月中完整接種。（圖／路透）

生活中心／綜合報導

根據中央疫情指揮中心統計，全台灣累計至9月11日的接種人口覆蓋率達48.58%接種一劑的已約達一千一百三十萬人。但是完整接種兩劑的人數僅約104萬人。其中完整接種兩劑莫德納的三十四萬餘人，完整接種兩劑 AZ 的約七十萬人。根據過去近半個月的接種紀錄，如果趨勢不變，完整接種兩劑高端疫苗的人數在十月中將會遠遠超過莫德納，並讓台灣完整接種率大幅躍升。

疫情指揮中心已排定高端從9月30日起開始施打第二劑，只要民眾接種高端疫苗第一劑後28天，都可以接受第二劑接種。至9月11日接種高端疫苗的已達71.6萬人，預計可望在10月中可以完整接種，到時完整接種高端疫苗的可望超過七十萬。如果未來兩週繼續開放高端第一劑施打，甚至可逼近八十萬人。這個完整接種的數字將會超過完整接種莫德納的甚多。

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目前施打莫德納第一劑的已達377萬人，但完整接種兩劑的只約34萬人。根據近半個月來，接種莫德納第二劑的數據，到8月27日共二十九萬五千八百多人，到九月十日共三十四萬四千三百多人。增加速度相當緩慢，平均單日施打第二劑莫德納的只約四千人。莫德納在貨源供應不足的情況下，到九月底可能只約五十萬人能完成兩劑完整接種，甚至更低。高端的完整接種人數在十月中超越莫德納應是可預期的合理估計。

全球疫苗的第一劑保護力都相對偏低，只有完整種兩劑，保護力才能達到可靠的保護力水平。兩劑當然勝過一劑，這已是全球防疫專家的共識。高端兩劑的完整接種在十月中就可望達到七十多萬，甚至直逼八十萬大關，將成為台灣防疫的一支新力量。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權日前在臉書發文以新加坡為例，過去28天內未接種疫苗的感染者的重病或死亡比例為6.7%，只接種一劑疫苗的感染者的重病或死亡比例為5.1%。相差不太多。但是完整接種兩劑疫苗感染者的重病或死亡比例為0.9%。

日本國立傳染病研究所彙整分析日本COVID-19病例得知，即使是在Delta變異株肆虐下，接種兩劑疫苗的保護力仍可達91%。美國疾病管制暨預防中心（CDC）近期發布的研究成果，已完整接種疫苗者染疫死亡的比例，比未接種者小11倍，住院機率小10倍，超過99.99%已經完整接種過2劑疫苗的民眾，就算確診後，病情也不會嚴重到要住院，或是轉為重症。

快速完整接種兩劑，保護自己，保護家人，保護接觸者，貨源穩定的國產高端疫苗，應是防疫指揮中心可善用的一張王牌。

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