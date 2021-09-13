Delta攻進莆田！18名國小生感染　已在一學校隱匿傳播10天

▲莆田驚爆Delta疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

福建莆田本輪Delta疫情在3天內，已經排查出64例新冠病毒感染者。據《澎湃新聞》報導，據官方公布的疫調數據發現，最少已有18名國小學生感染新冠病毒。學校成了此次疫情一個重要傳播點，新冠疫情或已經在福建莆田市仙遊縣楓亭鎮一小學隱匿傳播了10天。

據福建莆田市官方通報，從9月10該市報告首例新冠核酸陽性病例，截至9月12日16時，3天內莆田本輪疫情累計報告本土新冠病毒核酸陽性64例。其中確診病例32例、無症狀感染者32例。

從疫情源頭來看，據仙遊縣衛健局微信公眾號消息，經專家研判，仙遊疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某傑，其家庭成員林某發呈核酸檢測陽性。

在莆田衛健委9月11日發布的流調信息中可以看到，無症狀感染者林某發與另一位為無症狀感染者為同學。在9月12日官方公布的流調信息可以看到，另一位9歲的無症狀感染者林某某，為境外輸入確診病例林某傑的女兒。

作為疑似本輪疫情源頭的林某傑，根據官方公布的流調數據可以發現，他在8月4日乘航班MF852從新加坡入境廈門，入境後即被集中隔離醫學觀察，8月19日解除隔離後（期間核酸檢測均為陰性）回仙遊，「點對點」接送至集中隔離點，8月26日解除隔離，9月10日新冠核酸結果陽性。

據《東南網》發布的消息顯示，莆田市學校開學時間安排為2021年8月30日開學，9月1日正式上課。

由此可以看出，在林某傑解除隔離回家6天後，其家庭成員林某發在9月1日正式開學上課，到9月10日報告首例新冠陽性時，林某發已經開學上課10天，在這期間，病毒已經學校隱匿傳播開來。

這從官方公布的流調信息中也可以印證，9月12日莆田衛健委公布的流調信息顯示有15名鋪頭小學學生信息，其中10名學生為無症狀感染者，另外5名學生為確診患者。這15名鋪頭小學學生年齡從9歲到12歲都有，也就是說新冠病毒已經在該校多個年級傳播開來。