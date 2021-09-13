廈門也失守！2人陽性「部分區域封閉式管理」　一醫院停診

▲大陸再爆疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

廈門13日連續通報發現兩人新冠病毒核酸檢測陽性！1例是廈門市同安區通過對莆田市仙遊縣楓亭鎮等中高風險地區來廈人員進行篩查，發現一名來廈人員新冠病毒核酸檢測陽性。另外1例是廈門大學附屬第一醫院在例行開展的主動篩查中發現，第三方公司後勤服務一人員核酸檢測結果陽性。

綜合陸媒報導，12日，廈門大學附屬第一醫院在例行開展的主動篩查中發現，第三方公司後勤服務一人員核酸檢測結果陽性。因疫情防控需要，廈門大學附屬第一醫院即日起實行封閉管理，暫停門急診醫療服務，複診患者可以通過互聯網醫院看診。

另外，9月12日，廈門市同安區通過對莆田市仙遊縣楓亭鎮等中高風險地區來廈人員進行篩查，發現一名來廈人員吳某某新冠病毒核酸檢測陽性。經核實，吳某某是莆田市報告病例的密切接觸者。

對此，9月13日，廈門市思明區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部通告，決定對中華街道部分管轄區域實行封閉式管理。封閉區域居民只進不出，非本區域居民謝絕進入。

廈門市同安區疫情防控應急指揮部也在13日淩晨發出今年第1號通告，對該區新民鎮、祥平街道管轄區域內的非生產生活必需場所暫停開放，加強疫情防控。通告要求，新民鎮、祥平街道管轄區域內的居民，非必要不得離開本鎮(街)管轄區域。

隨後，廈門同安區疫情防控應急指揮部發出今年第2號通告，決定對新民鎮同輝路以東、同明路以西、集安路以南、集賢路以北的區域實行管控，即日起，管控區域居民只進不出，非本區域居民謝絕進入。