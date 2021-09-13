陸新增22＋13本土確診全在福建　莆田傳播鏈進泉州新增6例

▲莆田市某商場因應Delta病毒疫情展開大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國衛健委今（13）日公布，9月12日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例49例，其中本土病例22例均出現在福建，另有13例無症狀感染者。此外，廈門市也出現莆田確診病例的密接者及廈大附屬醫院外包人員核酸檢測出現陽性反應，疫情傳播鏈有繼續向外地擴散風險。

▲莆田Delta疫情迅速蔓延至泉州及廈門。（圖／CFP）

本土疫情方面，福建出現的22例主要集中在莆田市15例及泉州市6例。本輪莆田市Delta病毒疫情出現在一名自新加坡返陸的林姓男子，這名林姓男子在隔離期間9次核酸檢測皆為陰性，卻在10日即將出關前驗出陽性反應後確診。

林姓男子的孩子在小學校內驗出確診後，部分家長及同學也陸續驗出，疫情進而迅速蔓延。此外，鄰近莆田市的泉州市也因「隱形傳播」而出現超50例的確診及無症狀感染者，顯示疫情有向外擴散的趨勢。

值得注意的是，廈門市今（13）日也公布1例確診案例，為莆田市確診病患的密接者，再加上廈門大學附屬第一醫院外包人員於排查中驗出核酸檢測陽性反應，引起官方高度重視。對此，廈門市也立即採取區域性封閉管理措施，希望能將疫情迅速堵截。

