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陸專家：福建疫情早有「隱形傳播」　疫情規模不會太小

▲▼福建莆田新冠本土疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

▲莆田爆發疫情，當地政府擴大檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建莆田10日爆出新一波本土疫情，感染人數2日飆破40人，並有朝向泉州擴散的跡象。大陸流行病學專家認為，這次疫情發現時已經形成了一定程度的隱形傳播，從目前的情況上來判斷，疫情規模不會太小。

這次疫情是在莆田市仙遊縣針對小學生的核酸抽檢中發現，從新加坡入境的人員林某杰被懷疑是導致疫情爆發的源頭。林某杰8月4日從新加坡飛往廈門，隔離14日之後回到莆田仙遊縣，期間多次進行核酸檢測，但結果都呈現陰性。

根據《中國新聞周刊》報導，專家認為，目前證據缺失，還很難判定這起傳播鏈條的源頭為林某杰，也有推測說是否有可能在廈門和仙遊集中隔離的酒店被感染，這都需要進一步的調查取樣，看隔離點環境樣本中是否發現陽性，「如果單從核酸檢測來看，也出現過測十幾次陰性然後突然出現陽性的情況。」

專家指出，莆田市的仙遊縣其實是傳播鏈的終端，而在之前的上游還有多個節點，比如隔離點酒店的環境中是否發現陽性樣本，從廈門到仙遊，這個過程中首起病例的行動軌跡和密接等，這些都要徹底的排查。

▲▼福建莆田新冠本土疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

專家認為，仙遊縣的隔離管控措施和社會治理水平都遠遠無法和大城市相比，正如今年的石家莊疫情，發現時已經形成一定程度的隱形傳播，「你只要聽到哪個縣里發現了病例，實際上都已經是比較晚了，它的上游肯定已經有問題了，所以從目前的情況判斷，這次疫情規模不會太小。」

對於是否進一步延長入境隔離期，專家提到，Delta的病毒載量高，排毒時間長，這已經是大家的一個共識，目前來說，原有「14+7」的管控措施按理說是不太夠的，但問題在於，即便延長隔離時間，比如「14+14」，也無法從源頭上管控住病毒，而且隔離時間太長，也會帶來一系列問題。

專家強調，現在的痛點是，核酸實際上已經是一個非常低效的檢測篩查方式，假陰性和變種病毒自身的新特點，都不利於核酸的檢測，那麼關鍵就在於，「是否有一種更快速、高效、準確的檢測排查方式，可以對境外人員是否感染進行準確的判斷？」

專家進一步解釋，因為大多數人都已經接種過疫苗，抗體檢測作用也很小，未來也許可以嘗試「抗原檢測」，英國等國已經在嘗試，但是否可以大規模推廣，還有待新的研究成果和相關數據出爐。

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