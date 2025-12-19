今年「剩8天可上班」！他1句提醒　上班族嗨炸：本來想離職了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2025年快結束了，就有網友在社群平台發文，「提醒大家，今年你只剩8天可以上班」，沒想到隨口一句，瞬間引發大量共鳴，有人開始認真盤點自己的上班天數，有人已經準備出國放假，有人靠請假硬撐，也有人直言一天都不想再上，留言區彷彿變成大型年末倒數現場，氣氛超嗨。

這名網友在Threads表示，自己只是單純想提醒時間過得很快，沒想到一句話卻讓大家集體振奮，甚至有人笑呼，「謝謝你的提醒，我很喜歡」、「本來想離職的，看到這個再撐8天」、「我喜歡你的提醒，暖我一整天」、「這個消息聽起來真是振奮人心。」

一票早排出國嗨爆 台大生讓人超羨慕

也有網友炫耀，已經從25號開始休假，今年實際只剩下4天上班，「抱歉，接下來從25開始休假，準備要出國，我今年只剩四天可以上班。」還有一票要出國的上班族嗨喊，「我只剩兩天，因為後面要出國，回公司是明年的事了」、「我剩三天，22號就要出國了（然後行李還沒整理）。」

有人則吐槽，「迎來的是2026年兩百多天的上班天數」、「只剩8天，聽起來好像我很想上班一樣」、「明年還有200多天可以上班…」、「恭喜大家，明年還有一整年的班。」

令人更羨慕的則莫過於大學生，下週四就是聖誕節，包括台大等8所大學，因為實施一學期16週，20日起開始放假，並從22日開始正式放寒假，若加上前後週末假日，假期長達65天。這不僅是史上最長寒假，更是史上最早寒假，超過中小學暑假長度，也讓其他百餘所公私立大學學生眼紅，直說「好爽、好羨慕。」