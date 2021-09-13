3種廠牌自由選！網見1族群「被允許挑疫苗」怒了：什麼高級人種

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

BNT疫苗除了讓12歲至17歲青少年優先接種，其餘BNT也會優先提供給「18歲至22歲民眾」。就有網友納悶，為什麼「18歲至22歲」這個族群可以自由選擇要打AZ還是BNT？「是什麼高級人種？」貼文曝光後，隨即掀起熱議，網友也紛紛分享自己的看法。

指揮中心指出，第八輪的其中一個對象是，7月19日（含）前已經意願登記選擇AZ的「18歲至22歲」民眾可以接種第一劑；而在第九輪的其中一個對象則是，18歲至22歲可以接種BNT第一劑。至於高端疫苗，則是20歲以上民眾均可接種。這3個廠牌重疊的年齡層就是「20歲至22歲」，因此相關話題也讓網友熱烈討論。

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▲▼第八、九期接種對象。（圖／指揮中心提供）

就有網友在Dcard上，以「18-22歲是什麼高級人種」為題發文表示，在外勞動、維持社會經濟的明明是上班族，18歲至22歲的族群卻可以選擇要施打AZ或BNT，到底憑什麼該年齡層可以挑疫苗？

也有另名網友發文表示，18歲至22歲民眾可以選擇AZ或BNT真的不合理，如果考量大學生風險高，那研究生、通勤的上班族呢？而且年紀越大的人才更危險，這樣的安排根本不符合當初設立的原則。

▲相關話題在網路上討論不斷。（圖／翻攝自Dcard）

底下網友則紛紛留言回應，「身為上班族，我不反對學生也可以打，但既然要列入，整個族群都應該列入吧？全部一起打，不分年齡」、「首投族，未來的票倉啊」、「23歲以上才是最可憐的」、「真的奇葩」、「之前網路上一直說19歲不能打疫苗是孤兒，現在根本打好打滿啊」。

另一派網友則認為，「不管開放哪個族群打，沒被滿足到的都會開罵，總歸就是疫苗不夠，所以特別抓這個出來罵沒特別意義」、「有高端可以打自己不打，當初意願登記AZ也不要，現在才在那邊講這些」、「有得打就好，為什麼要挑？又不是買菜」。