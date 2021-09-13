1星期收治7心肌梗塞患者　東港安泰醫院：很不尋常　

▲東港安泰醫收治患者治療 。（圖／東港安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

最近一星期東港安泰醫院，連續接到7位急性心肌梗塞或不穩定心絞痛病人求診患者，其中一位到院前已沒呼吸心跳，經該醫院團隊緊急搶救，以心導管手術置放支架，從鬼門關救回生命，發生這種不尋常狀況，引起醫院謹慎應對，不排除因新冠肺炎的疫苗施打及相關的隔離措施所帶來的社會、家庭及工作壓力大幅增加，提高了心血管疾病突發的風險有關，也可能是季節交替引發，惟相關病因還待進一步彙整數據釐清。

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安泰醫院表示，這7位患者中，平均年齡只有50多歲，他們有的工作結束，突感到胸悶、胸痛，很不舒服；有的一路嘔吐；有的休息時感到胸絞痛，呼吸不順暢，家人發現求助119救護車送醫。其中一位患者到院前已沒有呼吸心跳，經該醫院醫護團隊搶救，7條生命都救了回來，並有人在住院6天後平安出院。

安泰醫院表示，這種現象以往相當少見，因此顯得很不尋常，而患者當中有人打了疫苗；從去年到現在，因為新冠病毒的影響。整個防疫觀念也在變化；其中新冠肺炎及疫苗的心血管副作用，雖然是極少數，相關報導仍引發病人對於心血管疾病的重度高視。

加上因應新冠肺炎的隔離措施所帶來的社會，家庭及工作壓力 大幅增加，也提高了心血管疾病突發的風險；另一方面可能就跟季節交接變化有關。

這幾年來，安泰醫院在榮譽院長蘇清泉領導下，成立緊急醫療團隊，全力在心血管疾病範範耕耘與努力，搶救了許多生命，廣為縣民所知。因此遇到有急性冠心症或疑似心肌梗塞之病況，即依縣內迅速就醫原則，轉診至身為重度急救責任醫院的安泰醫院。

在防疫期間,該醫院秉持這些年來治療急性冠心症及心肌梗塞的經驗，兼顧防疫原則，發展出一套迅速有效的標準治療流程，獲得鄉親、家屬及患者的高度認同，因此在黃金時間內救寶貴生命。

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