登記BNT已超過355萬人！　第八輪AZ逾71萬人預約完成

▲BNT將在9/23優先提供12~17歲學生在校接種。（圖／食藥署提供）



記者趙于婷／台北報導

BNT疫苗9/23起將優先提供12~17歲學生在校接種，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，登記BNT疫苗總計有355萬9408人。而第八輪AZ預約到今中午12點截止，已完成預約人數有71萬0992人。

BNT疫苗除了優先提供12~17歲學生在校接種，針對不在校施打與不在籍學生族群，指揮中心也宣布，疫苗平台會在9/13中午12點暫停意願登記，進行系統調整，9/14上午10點開始開放「12至17歲不在校施打及不在籍學生」至預約平臺意願登記BNT疫苗，至於開放接種時間再依指揮中心公布實施。

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指揮中心表示，第九輪將提供BNT疫苗及高端疫苗，當中BNT疫苗提供接種第一劑，符合資格對項包含「18至22歲」；「所有65歲以上」；「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者；高端疫苗則提供第二劑，對象為「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」。

另外，第八輪疫苗開放預約持續至9月12日中午12時止，開放對象包含「9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑」，預約截止共有71萬0992人完成預約。