李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

▲李亞萍罹患有失智跟失憶症，狀況令人擔憂。（圖／鴻凱娛樂提供）

記者葉國吏／綜合報導

73歲的女星李亞萍最近和媳婦柔柔一起上節目，坦白自己罹患失智症初期，並透露這是多年憂鬱、自閉和躁鬱症累積造成的併發症，消息也由她兒子余祥銓證實。營養師高敏敏提醒，有5種傷腦的食物盡量少碰。

李亞萍勇敢面對失智 早期治療與飲食重要

資深藝人李亞萍近日和媳婦柔柔一起現身綜藝節目，首度坦率提到自己有失智傾向。她說，醫生認為這是長期情緒困擾和心理疾病導致的結果，兒子余祥銓也證實媽媽的狀況。其實，失智症如果能早點察覺並配合治療，病情會比較容易控制，惡化速度也能放慢。

營養師高敏敏指出，現代人腦部退化的速度其實比大家想像中快，尤其老化過程中特別明顯。她呼籲，日常應多選擇天然原型食物，少吃加工品，這不只對心臟和血壓有好處，還能守護大腦，降低罹患阿茲海默症的機率。

▲李亞萍和柔柔錄製《命運好好玩》。（圖／鴻凱娛樂提供）

健腦食物TOP 10 這些傷腦飲食要避開

高敏敏列出10種對大腦很有幫助的食物，包括深綠色蔬菜（如菠菜、花椰菜）、各色蔬菜（像彩椒、茄子、紅蘿蔔）、堅果（每天1湯匙）、莓果（首選藍莓，一週吃兩次以上）、豆製品（如豆腐、豆漿）、全穀類（燕麥、糙米、全麥麵包）、白肉（雞、鴨、鵝一週2次）、深海魚（建議一週1次）、還有橄欖油炒菜或涼拌都很適合。這些食物不僅能延緩認知功能退化，也能讓大腦更有活力。

至於危害大腦的飲食，高敏敏建議一定要少碰奶油、人造奶油，能用橄欖油就換掉；市售加工起司因為高鈉高脂，最好一週只吃一次；紅肉和加工肉品（如火腿、培根、香腸），盡量一週不超過兩份；油炸速食（像炸雞、漢堡、薯條）則一週最多一次；甜點、冰淇淋等零食，建議一週不要超過四次。

▲李亞萍目前接受治療。（圖／鴻凱娛樂提供）

飲食與習慣雙管齊下 從現在開始最有效

高敏敏提醒，想要避免腦霧、健忘甚至失智，不要等年紀大才保養，從現在就要開始。她鼓勵大家從今天起調整飲食，加上避免傷腦習慣，每天累積一點點改變，長期下來就是大腦最強的保護力。即使像李亞萍一樣遇到困難，也能用正確飲食和生活方式減緩大腦退化，活得更健康。