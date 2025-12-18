　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

21日冬至到！命理師示警4生肖「防心血管病、血光之災」

▲冬至是二十四節氣中的最後一個節氣。（示意圖／取自photo-ac）

▲冬至是二十四節氣中的最後一個節氣。（示意圖／取自photo-ac）

記者閔文昱／綜合報導

2025年冬至將於12月21日深夜23時04分到來，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，冬至又稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」，因太陽直射南迴歸線，北半球迎來一年中白天最短、黑夜最長的一天。冬至過後日照北移，白天漸長、黑夜漸短，象徵「一陽來復」，古人也有「冬至一陽生」、「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」等說法。

楊登嵙表示，今年冬至落在國曆12月21日、農曆11月初2，屬於「月初冬至」，依照俗諺「冬至在月頭，無被不用愁」，代表今年冬天整體不會過於嚴寒，但要特別留意冷熱交替，反而容易引發感冒與身體不適。

楊登嵙提醒，冬至前後半個月，生肖屬牛、馬、羊、豬者健康運勢較弱，需特別注意心臟與血管方面疾病，平時應定期檢查，避免病從口入，少吃生冷、油炸食物，也不宜從事刺激性或高風險運動，以防跌倒、頭部或身體流血受傷。

在飲食養生方面，楊登嵙指出，冬至是進補的重要轉折點，只要補得對，對未來一年體質調養都有幫助。傳統如麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等，可祛寒補氣，但須依個人體質調整，避免補過頭；不吃羊肉或吃素者，則可改喝由茯苓、蓮子、山藥、芡實或薏仁煮成的四神湯，溫補不燥，適合各種體質。

此外，楊登嵙也分享冬至「食、衣、住、行、育、樂」開運養生重點。穿著上應注意保暖、寬鬆舒適，睡衣避免化纖材質；居家則要保持通風，避免因門窗緊閉導致空氣不流通；冬夜不宜久留戶外，白天可適度曬太陽強化陽氣。至於冬至習俗，華人重視團圓，全家搓湯圓象徵圓滿，還流傳「湯圓占卜法」，碗中湯圓若為偶數，代表當月運勢較旺，奇數則宜低調保守，成為節慶中的趣味小遊戲。

12/16 全台詐欺最新數據

全台都淋雨一張圖看「紅爆雨」熱區！下波變冷時間曝

冬至陰陽轉換　命理師曝6大祕法

冬至陰陽轉換　命理師曝6大祕法

冬至將至，命理老師林霖特別提醒，21日冬至前後正值陰陽轉換階段，不適合做任何重大決定，包含買賣、簽約或規劃新計畫，並分享「冬至開運」的6大祕法，迎接2026新年滿滿好運，只要吃對湯圓數，可以讓你人緣大旺，福氣滿滿圓，喜事天天連。

超商超市聯名湯圓開賣　美樂蒂×Kuromi限定包裝

超商超市聯名湯圓開賣　美樂蒂×Kuromi限定包裝

本周日「超罕見轉運日」來了！曝1禁忌加倍奉還

本周日「超罕見轉運日」來了！曝1禁忌加倍奉還

南投新住民和弱勢家庭親子體驗聖誕造型湯圓DIY

南投新住民和弱勢家庭親子體驗聖誕造型湯圓DIY

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

冬至養生湯圓生肖健康冬季保暖

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老師「大便都浮在水上」確診癌王　靠1關鍵活20年

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

信義警涉包庇鍾文智15人被約談

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

