21日冬至到！命理師示警4生肖「防心血管病、血光之災」

▲冬至是二十四節氣中的最後一個節氣。（示意圖／取自photo-ac）

記者閔文昱／綜合報導

2025年冬至將於12月21日深夜23時04分到來，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，冬至又稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」，因太陽直射南迴歸線，北半球迎來一年中白天最短、黑夜最長的一天。冬至過後日照北移，白天漸長、黑夜漸短，象徵「一陽來復」，古人也有「冬至一陽生」、「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」等說法。

楊登嵙表示，今年冬至落在國曆12月21日、農曆11月初2，屬於「月初冬至」，依照俗諺「冬至在月頭，無被不用愁」，代表今年冬天整體不會過於嚴寒，但要特別留意冷熱交替，反而容易引發感冒與身體不適。

楊登嵙提醒，冬至前後半個月，生肖屬牛、馬、羊、豬者健康運勢較弱，需特別注意心臟與血管方面疾病，平時應定期檢查，避免病從口入，少吃生冷、油炸食物，也不宜從事刺激性或高風險運動，以防跌倒、頭部或身體流血受傷。

在飲食養生方面，楊登嵙指出，冬至是進補的重要轉折點，只要補得對，對未來一年體質調養都有幫助。傳統如麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等，可祛寒補氣，但須依個人體質調整，避免補過頭；不吃羊肉或吃素者，則可改喝由茯苓、蓮子、山藥、芡實或薏仁煮成的四神湯，溫補不燥，適合各種體質。

此外，楊登嵙也分享冬至「食、衣、住、行、育、樂」開運養生重點。穿著上應注意保暖、寬鬆舒適，睡衣避免化纖材質；居家則要保持通風，避免因門窗緊閉導致空氣不流通；冬夜不宜久留戶外，白天可適度曬太陽強化陽氣。至於冬至習俗，華人重視團圓，全家搓湯圓象徵圓滿，還流傳「湯圓占卜法」，碗中湯圓若為偶數，代表當月運勢較旺，奇數則宜低調保守，成為節慶中的趣味小遊戲。