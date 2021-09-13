打完AZ隔天「眼前一片黑」嚇壞　醫只提1點！網：搖滾區超有感

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

最近年輕族群陸續接種疫苗，就有女網友早上打完AZ，晚上開始出現發燒、手臂痠痛等症狀，隔天醒來更突然眼前一片黑，嚇得她在好轉後赴醫院檢查，而話題掀起熱議，不少處在搖滾區的朋友也現身說法。

這名24歲女網友在Dcard發文提到，本身沒有任何疾病的她，當天早上11點半打完AZ，約莫晚上8點半開始發燒，到了半夜甚至燒到39度，全身痠痛、忽冷忽熱，也會時不時大爆汗。

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隔天清晨，她起床上廁所時，突然感到暈眩，接著眼前一片黑，什麼都看不到也聽不到，「大概5分鐘有吧，在以為要昏倒的時候，我慢慢恢復意識，但還是看不到，最後我扶著牆壁在看不到的情況下，呼喊我還在睡覺的室友，幸好我室友有醒來，然後我慢慢看得到也恢復正常了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

因為不太放心，原po就到大醫院檢查，而醫生給她打完點滴後，表示應該是缺水的緣故。最後，她也熱心提醒，「一定要多喝水阿！然後可以買寶礦力、舒跑補充電解質，打疫苗前可以多吃維他命C，還有吃奇異果等。」

對此，不少網友留言表示，「目前打完30小時，只有手臂痛跟很想睡，感覺是天選之人」、「喝很多水不代表不會缺水喔，反而會因為上太多次廁所導致電解質失衡」、「我打完只有輕微頭痛」、「我超幸運欸！剛過36小時搖滾區，月經馬上就來了」、「打完AZ，現在第四天頭還會不時抽痛，是正常的嗎」、「打完第4天沒有發燒了，但頭就是會痛，特別是彎腰、打噴嚏那種大動作會特別痛」。

另外，也有人跟原po的狀況相同，「我也昏倒」、「我男友前幾天跟妳一樣！他也是突然暈眩，一天大概有兩次，之後阿姨帶他去急診，我有跟去，醫生也是說水喝不夠」、「我是起來上廁所時頭暈，趕快回床上躺好，不敢隨便起來」。