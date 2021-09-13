周玉蔻提醒今網上很多假確診數勿信　自貼「辣椒emoji」疑藏玄機

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

資深媒體人周玉蔻多次提前在臉書「預告」由中央疫情指揮中心才能公布的單日確診數，引起爭議。但今（13日）周玉蔻似乎不當「先知」了，反而指出「今天很多人散布確診數字的不實謠言，與真相不符！絕非事實！」並提醒民眾不要傳、不要相信，小心被抓。

但有眼尖網友發現，周玉蔻該貼文重複出現4條辣椒的表情符號（emoji），留言詢問，「四條辣椒意思是⋯？」

其實，近日新北市板橋區某幼兒園爆發Delta變種病毒群聚案後，有網友造謠9月8日的本土確診數超過50人，中央流行疫情指揮中心不僅在記者會上澄清假消息，也向刑事警察局正式提告。

檢警循線在新竹縣竹北市逮獲一名散步假消息的楊姓男子。經檢察官訊問後，認定楊男8日中午 12時24分在通訊軟體LINE的群組發佈「今天確診 50+」的不實疫情訊息，初步已排除有以散布流言影響集中交易市場有價證券交易價格之嫌。

但楊男散播的不實簡訊內容仍涉違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條之謠言或不實訊息罪嫌，予具保新台幣5萬元，並責令司法警察持續清查該疫情假訊息之傳播網絡。

▼周玉蔻13日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）