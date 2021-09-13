　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

ICU病房塞滿確診者　美心臟病患「遭43家醫院拒收」身亡

▲▼美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國未接種疫苗者染疫後住院，使得多地重症病床滿載。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫情不見好轉，截至9日有逾10萬名確診者住院，各地重症病床不堪負荷。阿拉巴馬州日前便傳出一起悲劇，一名男子因心臟病發作，急需送醫治療，未料問遍3個州共43家醫院全被拒收，因為這些醫院的ICU病房全被塞滿。

綜合《今日美國》、《新聞周刊》報導，來自阿拉巴馬州卡爾曼郡的德蒙迪亞（Ray Martin DeMonia）8月突然出現心臟病症狀，當地醫療中心急救醫務人員聯絡3個州共43家醫院，但都因沒有ICU病床被拒，最終被送往將近200英里（約322公里）外的密西西比醫院，1日在74歲生日的3天前過世，死於心臟驟停引起的併發症。

截至9日為止，阿拉巴馬州ICU患者比病床數多出60人，其中51%患者確診新冠肺炎。當地醫院協會副主任霍華德（Danne Howard）說明，阿拉巴馬州正面臨可怕情形，8月中旬確診者開始激增，目前已經來到大流行最高峰，「我無法預測明天會發生什麼事，但我們肯定不是朝正確的方向走。」

根據美國疾病管制及預防中心（CDC）數據，阿拉巴馬州至少接種一劑疫苗者有63%，完整接種者有53.7%，遠遠落後於其他州，需要重症監護的染疫者不斷增加，卡爾曼郡甚至只有36.4%人口已接種。

德蒙迪亞的家人在他的訃聞中敦促人們接種新冠疫苗，「為了紀念他，如果你還未接種疫苗，請去接種，以便為非新冠相關的緊急情況騰出資源，他不會希望其他家庭經歷他的遭遇。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►中秋必備「雙機」爽爽過節！

ET快訊
許維恩送生日大禮　王家梁「跪著看1小時」
23歲「背殺妹」賓士撞飛母女！掉出整箱沖天炮
快訊／「璨樹」回馬槍！3縣市大雨特報
快訊／強押澎恰恰討債4千萬　三溫暖大亨、通化街幫主判決出爐
花旗開價600億！「4大買家」呼聲最高
健身女教練當小三！吸到體力虛脫GG了
大師兄怒揭條子鴿欺瞞始末！　哭罵：X你X的信任
「台北人搭捷運都不拉扶手」　過來人曝原因揭正港大魔王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓試射遠程巡弋飛彈！「成功擊中」1500公里目標　南韓動作慢半拍

彭博：秋冬確診數再攀高峰　堅持「清零」的國家恐最慢脫離疫情

北韓射導彈「飛1500km命中目標」　美認定構成威脅：與盟國磋商中

ICU病房塞滿確診者　美心臟病患「遭43家醫院拒收」身亡

塔利班成立臨時政府後　卡達率先組團訪阿富汗

德總理推「史上最方便」快閃接種站！　電車和足球場內就能打

烏克蘭東部爆發衝突　軍方證實士兵3死10傷

911「巨量黑塵」來襲影片曝！她想逃出店外被阻　下秒驚呼得救了

俄羅斯小型客機迫降西伯利亞　4人死亡

快訊／北韓官媒：北韓成功試射新型長程巡航導彈

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

北韓試射遠程巡弋飛彈！「成功擊中」1500公里目標　南韓動作慢半拍

彭博：秋冬確診數再攀高峰　堅持「清零」的國家恐最慢脫離疫情

北韓射導彈「飛1500km命中目標」　美認定構成威脅：與盟國磋商中

ICU病房塞滿確診者　美心臟病患「遭43家醫院拒收」身亡

塔利班成立臨時政府後　卡達率先組團訪阿富汗

德總理推「史上最方便」快閃接種站！　電車和足球場內就能打

烏克蘭東部爆發衝突　軍方證實士兵3死10傷

911「巨量黑塵」來襲影片曝！她想逃出店外被阻　下秒驚呼得救了

俄羅斯小型客機迫降西伯利亞　4人死亡

快訊／北韓官媒：北韓成功試射新型長程巡航導彈

國3追撞影片曝！「轎車自撞彈飛」下秒被撞燒成火球　網傻：閃不了

北韓試射遠程巡弋飛彈！「成功擊中」1500公里目標　南韓動作慢半拍

蔣萬安轟陳時中「獨斷」：為何要拖延BNT進口3個月？

晶華郵輪度假回來了！房型升等、2孩免費住「北市3星級飯店優惠」

台中交易量破紀錄有隱憂　專家憂「恐成房市破口」

彭博：秋冬確診數再攀高峰　堅持「清零」的國家恐最慢脫離疫情

幼兒1家5口確診！醫曝埃及爸「2種感染途徑」：不排除是小孩

梅總癱倒張嘴「怎麼那麼像鯉魚王」　謝淑薇笑翻：好可愛想抓！

淘寶「700元買橡皮艇」偷渡金門　陸客：想投奔自由

陸新增22＋13本土確診全在福建　莆田傳播鏈進泉州新增6例

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

國際熱門新聞

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

鄰居晾內衣褲　她崩潰報警：勾引我老公

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

美軍談地理　「地圖讓陸網激動

活活曬死2千神學士　阿富汗軍閥豪宅曝光

FBI首度解密911調查文件 劫機犯在美有同夥接應

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

金正恩女色大放送？海選嫩妹俏寡婦

饒舌歌手「金鍊植入頭骨」：別學我

911影片曝！　老闆1動作她驚呼得救了

日本計程車暴衝2死4傷 疑司機突然身體不適釀禍

澳28歲男「棒式」9.5小時　破金氏世界紀錄

快訊／北韓官媒：北韓成功試射新型導彈

疫情逼死餐廳業者！他付完員工薪資後輕生

更多熱門

相關新聞

BNT同意書記得交！醫：沒打疫苗確診心血管風險高3倍

BNT同意書記得交！醫：沒打疫苗確診心血管風險高3倍

23日起12至17歲青少年族群將開打BNT疫苗！今（13日）為學生繳回接種意願書的最後一天，許多家長仍擔憂會發生副作用心肌炎還在猶豫。有醫師呼籲，若沒有打疫苗染疫，發生心血管疾病風險將高出三倍以上，建議家長應讓學童接種疫苗。

世界第一的疫苗在台灣？　第3劑「中和抗體數據」比BNT多2倍

世界第一的疫苗在台灣？　第3劑「中和抗體數據」比BNT多2倍

911影片曝！　老闆1動作她驚呼得救了

911影片曝！　老闆1動作她驚呼得救了

追1傳29來源沒意義　醫揭2可能性

追1傳29來源沒意義　醫揭2可能性

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

全台最慘烈飯店　住房率不到1%

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

女歌手搭7人座「外傭塞後車廂」

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

想搞又怕Delta！　半套妹「停吹」解鎖更多部位

他看台灣疫情　曝「恢復正常生活」時間點

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面