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彭博：秋冬確診數再攀高峰　堅持「清零」的國家恐最慢脫離疫情

▲▼塞爾維亞醫院治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲專家預估秋冬的確診數可能會再激增。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著新冠疫苗接種率持續上升，許多人開始希望能在未來三至六個月內全面解封，但科學家悲觀指出，疫情不會這麼容易消失，秋冬可能還有一波新高，主要確診對象可能是未接種疫苗的民眾，以及疫苗效力降低的突破性感染。專家也提到，目前各國的抗疫措施都不相同，但追求「清零」的國家，可能會是最慢脫離疫情的地區之一。

根據《彭博》報導，在疫情結束之前，幾乎每個人都會被感染或接種疫苗，也許會兩個都經歷；變種病毒和疫苗間的競賽，在每個人都染疫前不會結束。明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）表示，「我看到世界各地都持續出現激增病例，然後會下降，可能會有些急遽，然後在今年秋冬又會看到另一波激增。」

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲阻止新冠肺炎最重要的就是接種疫苗，且可能需要定期補充疫苗維持保護力。（圖／記者湯興漢攝）

隨著各國逐漸解封，新生兒、不能或不願接種的人，以及因為疫苗效力下降而發生突破性感染的人，都是下一波染疫的主要族群。接下來數個月疫情依舊嚴峻，耐藥性高的變種病毒也並非未來唯一的風險。

丹麥羅斯基勒大學流行病學家西蒙森（Lone Simonsen）表示，過去130年間有紀錄的5次疫情大流行，可以提供新冠肺炎疫情發展的藍圖，雖然全球時間最長的流感持續爆發5年，但其主要傳染時間是平均2至3年間的2到4波感染高峰。新冠肺炎作為最嚴重的流行病之一，目前已持續兩年，全球正處於第三波浪潮，而且看不到結束的跡象。

西蒙森說，新冠病毒可能不會依循過去的傳染模式，畢竟這是一種不同的、新穎的、可能更具傳染性的病原體，隨著全球確診飆升，病毒的突變也不斷在發生。因此，阻止新冠肺炎最重要的就是接種疫苗，且可能需要定期補充疫苗維持保護力。

▲▼逐漸解封的丹麥街頭已開始出現人潮。（圖／路透）

▲逐漸解封的丹麥街頭已開始出現人潮。（圖／路透）

牛津大學醫學史副教授查特斯（Erica Charters）說，由於每個國家的防疫作法不同，新冠疫情將在不同時間、不同地點結束，雖然一些國家努力實現零確診的目標，但這種病毒不太可能完全根除，「各國政府必須決定，他們願意在多大的程度上接受這種疾病。」

查特斯表示，像丹麥、新加坡這類已經相對控制住確診數的國家，已經大幅減少防疫措施，朝著後疫情時期的未來前進；英美等國在確診人數創下新高時，仍堅持繼續解封；與此同時，中國、紐西蘭等國努力實現「清零」，這也可能讓它們成為最慢脫離疫情的地區之一。

▲▼新冠肺炎,英國。（圖／路透）

▲英美等國在確診人數創下新高時，仍堅持繼續解封。（圖／路透）

《彭博》報導指出，綜觀以上來看，這場疫情不會在未來六個月內結束，專家普遍認為，一旦全球人口的90％至95％獲得一定程度的免疫力，不管是透過染疫或打疫苗，就有可能遏止疫情。

據統計，目前全球已注射超過56.6億劑的疫苗，但歐盟、北美和中國等部分地區的高接種率，掩蓋了其他地區的失敗，例如非洲大多數國家僅有不到5％的人施打了兩劑疫苗，印度政府的資金甚至只夠2％的人完全接種。

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