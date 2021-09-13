妮妮萌問「怎麼照顧小寶寶」？那對夫妻拍片揭露育兒細節　「隊友夠罩」是關鍵

▲妮妮為照顧「小林萌」問「怎麼照顧小baby」，那對夫妻大談育兒撇步。（圖／翻攝自影片）



生活中心／台中報導

新生命的到來，對每個家庭來說都是值得期待跟充滿喜悅的事情，但要好好迎接這個新生命，要做的準備可不能少，除了準媽媽要適應孕期身體的各種變化，產前準備清單更是落落長列不完，對於新手爸媽來說總是戰戰兢兢，就怕缺了這個漏了那個，心中的焦慮感油然而生；而產後才是另一個開始，新生命初來乍到，彼此都是第一次見面，新生兒照護的注意事項密密麻麻，想到接下來將有數年時間缺乏睡眠，馬上就神經緊繃難放鬆。要減少手忙腳亂的症頭，就要找到夠罩的神隊友，即將迎來二寶的人氣YouTuber「那對夫妻」，就在影片中分享超全能隊友「台中好孕包」及「智慧育兒小幫手LINE@」，從產前、產後、育兒等階段提供不少疑難雜症解方，助新手爸媽們一臂之力。

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▲那對夫妻公開育兒細節，更介紹了台中地方爸媽們一個超罩的神隊友。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



「那對夫妻」Kim跟Niko還有女兒妮妮自然幽默的互動圈粉無數，準備開心迎接「小林萌」之際，妮妮也好奇詢問「如何照顧剛出生的小寶寶」？讓Kim藉機「機會教育」，和妮妮分享自己是如何在Niko懷孕期間一起參與並搜集資訊，產後又該如何照顧新生兒、練習當一個好爸爸。Niko首先表示自己有神隊友「Ni媽」，因為長輩的經驗較豐富，在孕期跟產後都給予不少幫助，而Kim則祭出台中市政府為新手爸媽規劃的「台中好孕包」，台中好孕包整合了孕產婦保健資訊、寶寶疫苗提醒等，最特別的是「台中好孕包」替準爸爸們整理好16項在媽媽孕期可以協助的事情製作成「爸爸卡」，從細節掌握「Happy Wife Happy Life」的真諦。

台中市政府衛生局長曾梓展表示，成為父母也是經驗累積的過程，必須不斷吸收新知，其中「資訊的正確性」就是關鍵，由於台中市長盧秀燕一直以來都注重全齡健康，而市府提供的內容都源自於國健署網站及醫學中心資料等官方資訊，也讓曾局長自信表示：「從台中市政府衛生局官網出去的東西都是正確的。」

▲台中市政府衛生局打造「智慧育兒小幫手」LINE@帳號，24小時不休息，即時解決新手爸媽的疑難雜症，更獲SNQ認證。（圖／台中市政府提供）



台中好孕包也替媽媽們整理了「媽媽卡」，讓新手媽媽們能提前了解哺乳、照顧寶寶等相關資訊，並有愛丁堡量表，讓媽媽能藉由量表掌握自己的情緒，自我偵測是否需尋求專業醫療協助，減少產後憂鬱等困擾的發生，且為能更即時提供新手爸媽所需的協助，台中市政府特別建置了「智慧育兒小幫手」LINE@帳號，隨時隨地只要點開LINE就能發問。

在「智慧育兒小幫手」LINE@帳號上所提供的資訊皆從新手媽媽的需求中心設計，尤其是生理加上心理因素的結合，從母乳哺育、副食品添加、到哺集乳室搜尋、媽媽的心理健康量表⋯⋯等應有盡有，而台中市政府也不斷地在搜集使用者回饋，未來更將持續增加服務廣度。

▲台中市政府呼籲民眾在選擇產後護理之家的時候，可確認該名業者是否有經衛生局核准。（圖／台中市政府提供）

在影片中，「那對夫妻」Kim也提到，媽媽懷孕生產的過程，可以說是偉大中的偉大，懷抱著對新生命誕生的喜悅及追求最好的母嬰照顧品質，現在「產後護理之家」已成為新生兒媽媽產後坐月子首選，台中市政府提醒，「產後護理之家」與「月子中心」大不相同，依據法規規定設立的僅有「產後護理之家」，不只定期做公共安全稽查，人員及設備皆需符合設置標準，並有專業的護理人員提供服務。另產後護理之家每年皆需依法接受衛生單位督導考核，讓媽媽及寶寶住得更安心。台中市政府指出，已積極輔導月子中心轉型為合法產後護理之家，建議有需求的爸媽們在選擇時留意是否有衛生局核准立案，讓您在坐月子期間獲得優質的母嬰照護品質。

第一次當爸媽？不用擔心，除了下載市府整理的「台中好孕包」（網址：https://reurl.cc/lR3gDl），現在就加入「智慧育兒小幫手」LINE＠帳號（LINE APP搜尋ID：@taichung_health），從孕期、產期、產前、產後都可供查詢，絕對是超強育兒幫手。

（台中市政府廣告）