見車不見人！桃園男騎越野車消失高台山　搜救因颱風暫中斷

▲桃園一明男子騎著越野車登山失聯，目前仍下落不明。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

桃園一名30多歲祈姓男子，11日與友人騎著越野機車一同前往新竹縣尖石鄉高台山後與分散，新竹縣消防局晚間接獲尋人通報，派員連夜上山搜救，卻只找到機車、背包與手機等物品，未發現祈男身影，山搜人員今天清晨再上山搜救仍無所獲，考量颱風帶來山區雨勢，暫時先撤隊下山以維護安全。

消防局11日晚上約6點50分接獲民眾報案，祈男與友人相約騎車上尖石，上午9點半抵達高台山登山口，之後騎了一段路，祈男表示自己覺得累了，獨自返回登山口休息，友人表示，大約下午1點半左右，還在登山口還聽見祈男騎機車的聲音，之後就失去消息。

▲新竹縣消防隊山搜2次，目前因璨樹攪局被迫中斷，待風雨過後才能繼續找人。

下午3點左右，友人循著輪胎痕跡徒步上山找人，仍無音訊，之後便下山向尖石分隊報案，請求協助。

消防局接獲報案連夜入山山搜，在距離登山口約步行1個多小時的路程，發現祈男的機車和背包與手機，因無法透過定位找人，搜救困難度大增。今天清晨山搜再度摸黑上山，仍無所獲，由於颱風帶來山區下雨，山搜隊考量人員安全，先於上午11點撤隊下山，待風雨過後再行搜救。

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