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璨樹挾強風豪雨！　台20線「勤和至復興、梅蘭路段」封閉

▲台20線67.5、89.9公里處均有零星落石情形 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲公路總局針對台20線封路2處。（示意圖／記者洪靖宜翻攝）

記者許展溢／台北報導

中央氣象局資訊指出，璨樹颱風中心距離台灣最東方三貂角僅有30公里，十級暴風半徑今（12日）下午起將掃入大台北地區，目前已對東部地區帶來強風豪雨，公路總局今下午2點起實施，預警性封路路段共計2處，包括台20線（勤和至復興）路段和梅蘭路段。

公路總局說明，台20線93K~98K+700（勤和至復興）路段，已於11日下午1點30分實施預警性封閉。台20線100K~100.6K（梅蘭路段），11日晚上9點實施預警性封閉。

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公路總局表示，另不排除陸續實施預警性封路路段，包含台7線（西村至棲蘭）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）、台9線北宜公路、台9甲及台9戊線南迴公路、台11線海岸公路、台23線東富公路、24線德文~霧台路段、台26線屏鵝公路等暴風圈影響之山區公路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

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