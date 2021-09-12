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《英雄聯盟》隊友內訌　他聊天室罵「真他媽丑」代價出爐

▲▼網路遊戲英雄聯盟。（圖／翻攝官網）

▲網路遊戲英雄聯盟。（圖／翻攝官網）

記者李忠憲／台中報導

知名網路遊戲《英雄聯盟》劉姓玩家與男子小杰（化名）組隊，劉男不滿小杰表現，遊戲結束後竟在聊天室罵「真他媽丑、垃圾學店」，小杰不堪受辱報警提告。台中地院審結，認為劉男發言確實有貶損人格評價，有侮辱之意，且聊天室有8人看得到內容，已屬公然，依公然侮辱罪判罰3千元。全案可上訴。

判決書指出，北市劉姓男子2020年8月3日晚間登入網路遊戲《英雄聯盟》，跟台中的玩家小杰（化名）及其他3位玩家共組一隊，與另一隊共10人對戰。遊戲結束後，2名玩家退出聊天室，劉男竟在8人看得到的聊天室中，對小杰說「真他媽丑、垃圾學店」等語。小杰認為遭受侮辱，到警察局報案提告妨害名譽。

劉男雖承認有說那些話，但否認有公然侮辱。他辯稱，當時8名玩家都已離開遊戲結算畫面聊天室，並非公然；小杰當時也有留言回應「19818」，意指「技術差勁對線上遊戲團隊毫無貢獻之人」諷刺他，雙方應是互嗆。

劉男還說，他說的「真他媽丑、垃圾學店」，並沒有特定專指對象。「真他媽」是語助詞、口頭襌，並無惡意；「丑」字經他Google查詢，意指「三幼線扭成一粗線之象形字、以國語辭典查詢則解作：1.十二地支之第二位。2.時辰名，約當凌晨1 點到3點。3.傳統戲劇中，扮演滑稽可笑人物的喜劇角色，如「小丑」、「文丑」、「武丑」。4.姓，如南朝齊有丑千。」美醜與否，僅屬意見表達；「垃圾學店」一詞所指對象是學校，與小杰無關。

法官根據小杰證詞，與遊戲公司提供當時的對話截圖證明，當時聊天室確實8人都看得到內容，自屬多數人均得共見共聞之公然狀態。「真他媽丑」由「真她媽」及「丑」2 詞組合，如探究是否有貶損他人就應該綜合來看，不能切割開。「真她媽」屬鄙穢用語，具貶損人格尊嚴及社會評價的侮辱行為；「丑」字雖有劉男所說的4個意涵，但「真她媽」既屬貶損他人聲譽之詞，組合後就有相同含意。「垃圾學店」為網路用語，意指只要有錢就可以買到學歷，可知是在貶低及嘲諷小杰學歷。至於小杰說「19818」，是在劉男發布侮辱言論之前，並非一來一往互嗆。

法官審酌，劉男因網路遊戲對小杰心生不滿，竟在網路遊戲聊天室辱罵，事後否認犯行，未與對方和解，依公然侮辱罪判罰3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

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