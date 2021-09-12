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社會 社會焦點 保障人權

帶姪子上百元剪髮！她嗆設計師：剪得像狗啃　主管處理客訴也慘了

▲理髮、剪髮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲百元理髮店爆消費糾紛。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／苗栗報導 

苗栗某百元剪髮店2020年1月爆發一起消費糾紛，事發當時一名李姓女子帶姪子前往該店理髮，因認為設計師剪不好，當場飆罵「像狗啃一樣」；接著該公司張姓女主管接獲客訴趕赴店面處理時，過程中曾斥罵設計師，對方不滿持手機蒐證，但手機卻被張女撥到地上而碎裂。設計師事後分別對李女、張女提告公然侮辱及毀損罪。日前法院審理後，依法判李女罰金8000元、張女則是拘役10日，得易科罰金1萬，可上訴。

判決指出，李女2020年1月12日下午2時許帶姪子前往百元理髮店消費，過程中因不滿設計師對剪髮順序跳號處理不當，且不滿設計師替姪子剪的髮型，遂與對方起爭執，在店內辱罵「X腰」、「像狗啃一樣」、「X北」、「你腦袋有問題是不是」、「報警抓我啊，你腦袋是不是有問題」等語。

隨後，張女接獲李女客訴趕來店面時，與設計師爆發口角且斥罵對方，設計師便拿起手機錄影蒐證，結果張女竟撥開手機，害設計師手機掉落地面，螢幕鏡面破裂受損。設計師為此不滿，事後，對李女、張女兩人分別提告公然侮辱以及毀損罪，全案因而曝光。

李女坦承有說過上開話語，但否認是公然侮辱，辯稱設計師一直以言語激怒她，甚至請她離開店家，「我是講他（設計師）把小朋友的頭髮剪得像狗啃一樣，不是罵他，『你腦袋有問題是不是』是我平常的口頭禪，我跟他講不要再跟我講了，等你主管來，他（計計師）一直要趕我出去」；至於張女則坦承犯行。

對此，法官勘驗相關事證，確認兩人犯行，審酌後依公然侮辱罪，判李女罰金8000元，服勞役折算8日，另依毀損他人物品罪，判張女拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

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