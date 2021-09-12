10歲弟發現爸爸偷吃　遭「金屬爆頭」噴血慘死！正宮小三聯手棄屍

▲ 男童遭親生父親打死後棄屍森林。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度卡納塔卡邦2月發生一起驚悚事件，一名年僅10歲的男童在家中遭親生父親活活打死，只因他意外得知父親有了婚外情。事發後男子還聯手妻子和小三，合力將男童屍體載到森林中丟棄，直到警方近日逮捕三名嫌犯，案情才水落石出。

根據《Times Now》，這起事件發生於卡納塔卡邦邦加羅爾，30歲男子庫馬爾（Sachin Kumar）是一家私人公司員工，26歲妻子辛度（Sindhu）及女友納迪亞（Nadia）則在一家服裝工廠工作。庫馬爾8月26日報案指出，他10歲的小兒子從2月7日失蹤至今，令警方忍不住起疑，因為父母一般來說不會在子女失蹤這麼久後才報案。

警方隨即展開調查，詢問庫馬爾的鄰居及親友，過程中發現他與納迪亞的婚外情，又發現庫馬爾的證詞與友人的說法不符。庫馬爾宣稱，兒子前往自己一名友人家中拜訪後失蹤。但該名友人向警方表示，庫馬爾的兒子根本沒去過他家。

警方接著詢問庫馬爾與納迪亞，才揭發他們的罪行。原來庫馬爾的兒子知道父親有了外遇，2月7日晚間不經意說溜嘴，庫馬爾頓時氣炸，在納迪亞面前以金屬等物品猛砸兒子的頭部，將他打到頭破血流，當場死亡。

辛度不久後下班回家，庫馬爾和納迪亞一起向她坦承事發經過。庫馬爾接著請求辛度為他保密，並承諾不再與納迪亞來往，辛度也答應了。三人於是用床單蓋住屍體，塞進庫馬爾向友人借來的車輛，開車到坦米爾納德邦巴爾古爾附近一座森林，將屍體埋葬。

辛度的家人後來也起了疑心，因為這對夫妻始終沒有報案尋找失蹤的兒子，逼迫庫馬爾報警，案情才跟著曝光。

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