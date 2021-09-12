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印澳首次2+2部長級對話　同意擴大「各軍種接觸」加強情報分享

▲▼ 印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、國防部長杜登（Peter Dutton）代表出席2+2對話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲印澳2+2對話 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健新德里11日專電

印度與澳大利亞今天在新德里舉行首次2+2部長級對話，雙方討論阿富汗議題，並同意在國防與軍事領域的加強戰略合作。

這場實體會議由印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、國防部長杜登（Peter Dutton）代表雙方出席。

辛赫會後發表聲明指出，雙方「深入」討論雙邊及區域議題，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、阿富汗情勢、印度太平洋海事安全、多邊模式合作與相關議題。

他說：「在雙邊國防合作上，我們決定擴大各軍種之間的軍事接觸、促進更多國防情報分享，並在雙邊後勤支援進行更密切合作。」

此外，雙方還談及自由貿易往來、國際法規遵守、區域永續經濟發展等議題。

辛赫指出，這場2+2對話彰顯印度-澳洲全面戰略夥伴關係，印澳兩國擁有打造自由、開放、包容與繁榮的印太地區共同願景，也分享維護區域和平及繁榮的共同利益。

他並說，印方樂見澳洲持續參與美國與印度之間的馬拉巴爾聯合軍事演習（Malabar Exercises），也邀請澳洲參與印度國防產業，共同生產與發展國防裝備。

另方面，印度外交部發布的新聞稿說，印澳兩國總理去年6月4日在領袖峰會上，同意把雙邊關係提升到「全面戰略夥伴」層級，而今天這場2+2對話就是雙方追求此種關係的展現。

印度外交部形容印澳關係的動能正處於7年來的高峰，重申兩國將共同為區域內所有國家的和平、穩定與繁榮而努力，維護以法治為基礎的國際秩序、國際水域的自由航行、促進彼此連結，以及尊重各國的領土完整與主整。

新聞稿說，阿富汗是這場2+2對話的主要議題，雙方認為國際社會應依循聯合國安全理事會第2593號決議，在阿富汗問題上取得一致作法。

聯合國安全理事會第2593號決議是於8月底獲得採納，中國與俄羅斯棄權。決議內容包括要求阿富汗不得任由領土被用於威脅其他國家或成為恐怖分子的避風港，以及應加強對阿富汗的人道援助。

印澳2+2對話是在四方安全對話（Quad）會員國打算重新加強印太地區合作之際召開。這4國包括美國、日本、印度與澳洲預定於9月24日於華盛頓舉行領袖會議。

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