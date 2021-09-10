夫妻返家遇搶劫！女「丈夫面前」慘被8人拖田野輪流性侵

▲一對夫妻參加完婚禮返家時，被一群人搶劫，妻子還慘遭性侵。（圖／翻攝自Indiatoday）

圖文／CTWANT

印度安得拉邦（AndhraPradesh）貢土爾市（Guntur）帕拉杜古村（Paladugu）8日晚間9時30分許，發生一起離譜的性侵案件。1對夫妻在參加完婚禮的返家途中，遭8名男子持刀挾持，不但財物被洗劫一空，連妻子也慘遭對方幾人性侵，當地警方目前正針對這起事件展開調查。

根據《Indiatoday》報導，這對夫妻在親友婚禮結束後，自行騎車返家時，途中突然遭8名陌生男子持刀搶劫；8人將這對夫妻身上的金飾與現金搶走後仍不滿足，對丈夫拳打腳踢，並用繩子將他綁住，隨後將男子的妻子拖進一旁的田野中性侵得逞，直到深夜12時許才離去。

夫妻倆不甘受辱，拖著狼狽的身軀終於在凌晨1時30分許抵達薩特泰納帕爾萊鎮（Sattenapalli），並前往當地警局報案。報導指出，當地警局起初拒絕受理案件，稱案發地並非管轄範圍，要求夫妻倆前往另一處城市的分局報案。

然而，此項說法很快遭到反駁，薩特泰納帕爾萊鎮警方表示，承辦人員接獲通報後便立即出動，迅速逮捕8名涉案嫌疑人，並已對其展開偵訊，目前全案仍在調查中。

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