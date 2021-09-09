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印度博士約台妹賞愛河夜景　「錯開綠燈」滑胸摸乳下場慘了

▲▼高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

▲高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一名來自印度的博士受邀來到台灣教學，不過卻在愛河對一名女網友「伸狼爪」，伸進內衣裡頭摸乳，女網友嚇到，最後提告這名印度博士，法官在審理過程當中發現這名印度博士聘書只到今年7月底，原本的限制出境只到9月12日，認為他回去印度之後就不會回到台灣，所以再次開庭裁定境管到明年5月12日。

這起案件就發生在今年的2月16日，一名被大學邀請到台灣教學研究的印度博士，透過網路約出一名台灣女網友，兩人相約在愛河，但沒想到就在過程當中，這名印度博士竟然把手伸進了女網友的內衣裡頭揉捏，讓這名女網友嚇到，就在脫身之後，對這名印度博士提告。

▲▼高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

▲高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

這名印度博士在法庭審理過程當中，辯稱對方沒有抗拒，認為是「開綠燈」的情況，不過檢察官不採納這個說法，將他依照強制猥褻罪起訴，原本法官限制他出境到9月12日，不過發現聘任這名印度博士的學校任期只到今年的7月底，同時法官也認為他一出境之後，就不會再回台灣受審，所以就在7日裁定延長境管8個月，就是到明年的5月12日。

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