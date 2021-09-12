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璨樹中心就在家門口　下半天降雨熱區一次看

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今日（9/12）近中午11時，璨樹颱風中心位置於北緯24.6度，東經122.5度，相對位置於宜蘭東南東方約80公里海面上，以每小時24轉21公里速度向北轉北北西進行。預報員張承傳表示，根據12時40分資料顯示，璨樹颱風中心距離台灣最東方三貂角僅有30公里，十級暴風半徑下午起將掃入大台北地區。

▲璨樹颱風。（圖／氣象局提供）

▲預報員徐仲毅表示，璨樹颱風預計今天下半天影響北台灣。（圖／氣象局提供）

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中央氣象局於11時40分舉行海上陸上颱風警報直播記者會，預報員徐仲毅表示，璨樹颱風目前持續維持中度颱風強度，但隨颱風逐漸北移，雲林以南縣市已經脫離陸上警戒範圍，但仍需留意今日台灣沿海各地風浪仍大，東半部仍有六米以上浪高，西半部浪高也可達三至四米。

徐仲毅表示，璨樹颱風特性為雨帶都集中在近中心附近，中心雨帶未移入風雨狀況便不會太明顯，但預估今天下午開始雙北雨勢、風勢會轉趨明顯，下半天開始，各地山區、雙北、宜蘭都是降雨熱區，中部雨勢也會明顯增加、南部山區降雨也會轉趨明顯，預計雨勢將持續至明天凌晨。

▲璨樹颱風。（圖／氣象局提供）

▲雲林以南已脫離陸上警戒範圍。（圖／氣象局提供）

對此，氣象局稍早已針對全台12縣市發布大雨至豪雨特報。徐仲毅說，今天各地都有局部大雨機率，尤其山區、北部、東北部宜蘭等地需嚴加戒備。新北、基隆、東半部沿海仍要留意強風，宜蘭今天仍可能出現10至12級強陣風，新北東北角也可能出現10至11級陣風，基隆也有8至9級，請民眾留意。

徐仲毅分析，預計璨樹颱風遠離後將會引進西南風，一直到明天白天颱風遠離，中南部地區、恆春半島預計下有較大雨勢發生。另外，今天下半天東南部台東地區也將逐漸脫離暴風圈影響，但受到颱風外圍環流沉降影響，還需留意焚風發生。

警戒區域及事項
陸上：宜蘭、基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、花蓮、臺東應嚴加戒備並防強風豪雨。
海上：臺灣北部海面、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、臺灣海峽北部航行作業船隻應嚴加戒備。

▲璨樹颱風。（圖／氣象局提供）

▲今天下半天起至明天全台山區、北部、宜蘭等地都是降雨熱區。（圖／氣象局提供）

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璨樹中心到「家門口」！　下半天降雨熱區一次看

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