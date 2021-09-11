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不斷更新／北北基停止上班上課！全台颱風假一覽　12縣市明正常

▲▼璨樹颱風逼近台灣。（圖／中央氣象局）

▲璨樹颱風逼近台灣，全台12日停班課一覽。（圖／中央氣象局）

記者柯振中／綜合報導

璨樹颱風持續逼近台灣，氣象局11日發佈陸上、海上颱風警報，預計11日、12日影響台灣最為劇烈。《東森新媒體ETtoday》整理12日全國各縣市停班停課資訊，台東縣停班停課，台南等11縣市正常上班上課，北北基等5縣市停止上班上課。

北部地區

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基隆市：12日停止上班上課

台北市：12日停止上班上課

新北市：12日停止上班上課

桃園市：12日正常上班上課。

新竹縣：12日正常上班上課。

新竹市：12日正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：12日正常上班上課。

台中市：12日正常上班上課。

彰化縣：12日正常上班上課。

南投縣：12日正常上班上課。

雲林縣：12日正常上班上課。

▼璨樹颱風逼近台灣，各縣市要宣布12日是否停班課。（圖／中央氣象局）

▲▼璨樹颱風逼近台灣。（圖／中央氣象局）

南部地區

嘉義縣：12日正常上班上課。

嘉義市：12日正常上班上課。

台南市：12日正常上班上課。

高雄市：六龜丶甲仙丶茂林丶桃源丶那瑪夏區12日停止上班上課。

屏東縣：12日正常上班上課。

東部地區

宜蘭縣：最晚11日晚間10點宣布。

花蓮縣：12日停止上班上課

台東縣：12日停止上班上課

離島地區

澎湖縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

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