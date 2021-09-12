全台颱風假總整理　北北基宜花東停班課

▲璨樹今（12日）影響全台。（圖／翻攝NOAA）

記者張靖榕／綜合報導

中度颱風「璨樹」（Chanthu）沿台灣北上侵襲，中央氣象局11日深夜11點持續發布海上陸上警報，並指出12日東北部、北部、中南部風雨增強，估計「強風」紅色警戒區於清晨到上午，從東半部沿海向北擴大到北部地區，全國各地都將有陣雨或雷雨，東北部地區及北部山區有豪雨以上降雨。以下為《ETtoday新聞雲》整理各縣市12日停班停課狀況。

基隆市

今天（12日）停止上班上課

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台北市

今天（12日）停止上班上課

新北市

今天（12日）停止上班上課

桃園市

今天（12日）復興區停止上班上課；其餘地區正常上班上課

新竹市

今天（12日）正常上班上課

新竹縣

今天（12日）尖石鄉及五峰鄉，停止上班上課；其餘地區正常上班上課

苗栗縣

今天（12日）正常上班上課

台中市

今天（12日）正常上班上課

彰化縣

今天（12日）正常上班上課

南投縣

今天（12日）正常上班上課

雲林縣

今天（12日）正常上班上課

嘉義市

今天（12日）正常上班上課

嘉義縣

今天（12日）正常上班上課

台南市

今天（12日）正常上班上課

高雄市

今天（12日）六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏區，停止上班上課；其餘地區正常上班上課

屏東縣

今天（12日）正常上班上課

宜蘭縣

今天（12日）停止上班上課

花蓮縣

今天（12日）停止上班上課

台東縣

今天（12日）停止上班上課

澎湖縣

今天（12日）正常上班上課

連江縣

今天（12日）正常上班上課

金門縣

今天（12日）正常上班上課