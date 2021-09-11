鄧佳華誇口「單挑館長」要撐10分鐘　館長回應：你會終身殘疾

▲鄧佳華喊話要跟館長單挑，並且誇下海口說可以撐10分鐘。（圖／記者陳雕文攝）



記者林彥臣／綜合報導

現在投入連千毅旗下的網路紅人鄧佳華，在日前的直播中，公開喊話要跟館長單挑「來一場正面對決」而且號稱自己可以撐過10分鐘，老闆連千毅甚至加碼，只要能夠撐過館長的攻擊，撐過10秒給獎金1萬，20秒給2萬，30秒3萬。對此館長回應表示，如果認真打鄧佳華會終身殘疾，如果真的有心要單挑，希望認真練3個月再來。

館長在10日的直播中回應鄧佳華表示，如果鄧佳華真的有心，連千毅也願意出資舉辦比賽的話，他可以基於公益慈善的目的，同意兩人合體比賽，並將相關收益捐贈。

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但是館長也強調，如果鄧佳華真的對格鬥很有興趣，至少訓練個2~3個月，讓所有觀眾知道，自己是認真看待格鬥這件事，就如同健身YouTuber蓋伊，是紮紮實實的訓練3個月的格鬥，才來跟他單挑，代表人家認真看待健身的專業。

▲館長表示，如果他認真打，鄧佳華會被他打到終身殘疾。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）



館長喊話鄧佳華，如果鄧佳華真的認真訓練之後，才站上擂台跟他單挑，這代表「鄧 佳華不一樣了，他是真的付出，真的改變了」，但是如果真別人一樣，老是用同樣的方式炒流量，這只是讓雙方都變成被觀眾嘲笑的笑點。

館長說，如果他認真要打，首先在法律上站得住腳的，把人打到出事情是不用負責的，即使他現在右腳不太方便，而且在全身沒護具的情況下，裁判只要喊開始比賽就結束了，並且可以保證會有終身的殘疾，也許頸椎出問題，也許鼻樑骨斷掉，也許肋骨斷幾根，「也許有很多的也許」。

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