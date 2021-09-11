　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄧佳華誇口「單挑館長」要撐10分鐘　館長回應：你會終身殘疾

▲▼鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華喊話要跟館長單挑，並且誇下海口說可以撐10分鐘。（圖／記者陳雕文攝）

記者林彥臣／綜合報導

現在投入連千毅旗下的網路紅人鄧佳華，在日前的直播中，公開喊話要跟館長單挑「來一場正面對決」而且號稱自己可以撐過10分鐘，老闆連千毅甚至加碼，只要能夠撐過館長的攻擊，撐過10秒給獎金1萬，20秒給2萬，30秒3萬。對此館長回應表示，如果認真打鄧佳華會終身殘疾，如果真的有心要單挑，希望認真練3個月再來。

館長在10日的直播中回應鄧佳華表示，如果鄧佳華真的有心，連千毅也願意出資舉辦比賽的話，他可以基於公益慈善的目的，同意兩人合體比賽，並將相關收益捐贈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但是館長也強調，如果鄧佳華真的對格鬥很有興趣，至少訓練個2~3個月，讓所有觀眾知道，自己是認真看待格鬥這件事，就如同健身YouTuber蓋伊，是紮紮實實的訓練3個月的格鬥，才來跟他單挑，代表人家認真看待健身的專業。

▲▼館長表示，如果他認真打，鄧佳華會被他打到終身殘疾。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

▲館長表示，如果他認真打，鄧佳華會被他打到終身殘疾。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

館長喊話鄧佳華，如果鄧佳華真的認真訓練之後，才站上擂台跟他單挑，這代表「鄧 佳華不一樣了，他是真的付出，真的改變了」，但是如果真別人一樣，老是用同樣的方式炒流量，這只是讓雙方都變成被觀眾嘲笑的笑點。

館長說，如果他認真要打，首先在法律上站得住腳的，把人打到出事情是不用負責的，即使他現在右腳不太方便，而且在全身沒護具的情況下，裁判只要喊開始比賽就結束了，並且可以保證會有終身的殘疾，也許頸椎出問題，也許鼻樑骨斷掉，也許肋骨斷幾根，「也許有很多的也許」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵
到披薩店取餐被告知「沒付錢」　他氣炸掏證據：沒付有這張？
台南男「西瓜刀猛劈」親妹　她雙腿「傷口見骨」狂噴血
快訊／璨樹颱風來襲　指揮中心12日暫停記者會
新竹「這兩鄉鎮」明天停班課！全台颱風假一次看
阿婆見空地被停車　失控扯髮打人：妳不能停
女星靠「小鬼送的傘」認定老公！交往4個月閃婚過程超玄
爸爸職業是工程師「那媽媽呢」　小孩神邏輯答案掀爆笑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄧佳華誇口「單挑館長」要撐10分鐘　館長回應：你會終身殘疾

璨樹颱風襲台　高鐵宣布明天全線正常營運

快訊／璨樹颱風來襲　指揮中心12日暫停記者會

第八輪AZ明午截止「已67萬人預約」　指揮中心加開接種站可預約數

颱風強襲又地震！台東晚間發生規模2.9地震　最大震度4級

「5年最猛」璨樹貼齊台灣甩大尾！暴風橫掃南北　豪大雨狂灌3天

神明發180萬紓困！擲3聖筊可「借金6000元」　廟方：有賺再還

今本土+0！陳時中分析北北桃三地疫情：這幾波看來漸漸穩定

璨樹襲台交通異動懶人包！台鐵南迴晚間停駛、8公路預警性封閉

LIVE／璨樹暴風圈進入陸地！17級強陣風出現　氣象局20:40最新說明

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

帶毛孩去找值勤3天的消防爸　狗女兒探班開心得「狂搖屁屁」

鄧佳華誇口「單挑館長」要撐10分鐘　館長回應：你會終身殘疾

璨樹颱風襲台　高鐵宣布明天全線正常營運

快訊／璨樹颱風來襲　指揮中心12日暫停記者會

第八輪AZ明午截止「已67萬人預約」　指揮中心加開接種站可預約數

颱風強襲又地震！台東晚間發生規模2.9地震　最大震度4級

「5年最猛」璨樹貼齊台灣甩大尾！暴風橫掃南北　豪大雨狂灌3天

神明發180萬紓困！擲3聖筊可「借金6000元」　廟方：有賺再還

今本土+0！陳時中分析北北桃三地疫情：這幾波看來漸漸穩定

璨樹襲台交通異動懶人包！台鐵南迴晚間停駛、8公路預警性封閉

LIVE／璨樹暴風圈進入陸地！17級強陣風出現　氣象局20:40最新說明

身兼街頭藝人百年餅店千金被下符詛咒　超級鐵粉被封鎖洩憤

911事件20周年　民進黨：國民黨呼應「疑美論」誤判國際情勢

德保拉對廖健富「有點鬆了」　詹子賢開轟仍是兄弟相信的強棒

福特「電動野馬警車」英國登場！零延遲加速讓罪犯逃不了

鄧佳華誇口「單挑館長」要撐10分鐘　館長回應：你會終身殘疾

紙本發票存入APP就可丟？　財政部：誤會大了

璨樹颱風襲台　高鐵宣布明天全線正常營運

還想投第9局　陳鴻文「不握手」拜託布魯斯

助總讚攻守穩定又會帶學弟　許基宏謙虛：把好的東西延續下去

台南男「西瓜刀猛劈」親妹　她雙腿「傷口見骨」狂噴血

生活熱門新聞

全台12日颱風假一覽　6縣市停班課

花蓮宣布今晚停班停課！全台颱風假一次看

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

璨樹被中央山脈阻擋！最強風雨全灌這

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

風雨預測曝！部分縣市颱風假達標

719前沒勾AZ！她曝「1招」：一天內家人全打完

快訊／新北2校「即起緊急停課」！原因曝

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

新北達颱風假標準！4縣豪雨特報

更多熱門

相關新聞

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

資深藝人澎恰恰因拍電影欠下2.4億元債務宣告破產，日前驚傳失聯，後來透過Facebook報平安，表示只是一時情緒性發文。對此，連千毅決定伸援手，開出年收超過2000萬的直播合約，保證他的工作量及收入，力邀他碰面談合作，稍早他也作出回應。

澎恰恰沒回應邀請…連千毅加碼天價薪資　伸援手原因曝

澎恰恰沒回應邀請…連千毅加碼天價薪資　伸援手原因曝

連千毅開「5超狂條件」救澎恰恰！揭幫忙原因

連千毅開「5超狂條件」救澎恰恰！揭幫忙原因

「李小龍徒弟」不滿病危說　對館長怒告妨害名譽

「李小龍徒弟」不滿病危說　對館長怒告妨害名譽

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

關鍵字：

館長鄧佳華連千毅單挑

讀者迴響

熱門新聞

全台12日颱風假一覽　6縣市停班課

花蓮宣布今晚停班停課！全台颱風假一次看

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

《屍速列車》秀安抽高＋電眼變超美！

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

璨樹被中央山脈阻擋！最強風雨全灌這

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面