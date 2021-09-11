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澎恰恰沒回應邀請…連千毅加碼：薪資破直播界天際！伸援原因曝

記者陳雕文／新北報導

藝人澎恰恰去年因向地下錢莊借錢，欠下2.4億元債務，還在8日失聯，所幸2天後透過臉書報平安。看澎恰恰走投無路，直播主連千毅表示，「日前就有邀請澎哥來我這邊當直播固定班底，一場10萬」，但未得到回應，連11日加碼說，「一年加激勵獎金超過2千萬！」想助澎恰恰解決燃眉之急，並透露伸出援手的主要原因。

▲▼連千毅決定幫助澎恰恰度過難關，私下透露伸出援手的原因。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲連千毅決定幫助澎恰恰度過難關，並私下透露伸出援手的原因。（圖／翻攝自連千毅臉書）

據了解，澎恰恰去年宣告欠下2.4億元債務，並已將位在台北大安區的豪宅大廈抵押，本月8日傳出失聯消息，後來才在粉專發文向大家報平安：「近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況」。

看澎恰恰落魄至此，連千毅10日對鏡頭喊話，「我很樂意幫忙澎哥度過現在的難關，來我這邊就是固定排場的直播，固定班底且包月包場，而每場直播是10萬，一個月有16場，一年下來薪資至少超過1800萬，是滿高的薪資，之前其實就有跟澎哥溝通過了，有請他再稍微想一下」。

但澎始終沒回應直播邀請，連千毅11日說，「可能是因為我的年紀比澎哥小，澎哥有他的高度在，所以可能比較難低頭放下身段，我尊重澎哥的想法，但只要澎哥需要幫忙，隨時都可以跟我聯絡」。並加碼說，「希望能幫澎哥解決燃眉之急，現在業界絕對沒有我現在開的薪資水準！一個月包16場直播，再加上激勵獎金，年收入一定超過2千萬」。

▲▼連千毅。（圖／記者陳雕文攝）

▲面對澎恰恰未回應工作邀請，連千毅11日表示，薪資將加碼月薪加獎勵金，年薪至少2千萬以上。（圖／記者陳雕文攝）

連千毅還說，「我會找澎哥直播，並設計一個專屬他的節目，不是像其他的直播穿便服，會讓澎哥穿著像是鐵獅玉玲瓏、超級夜總會等服裝，讓他盡力展現才藝，那這樣大家看我們的直播，就不會覺得只有在推銷，而是在看能帶來歡笑的綜藝節目」。

連千毅私下透露為何要幫澎哥，「理由很簡單，因為他是在演藝圈打滾30多年的綜藝泰斗，我是惜才的人，海納百川，希望他來直播界！以他的能力一定還有機會再創高峰，名利雙收。不希望他被債務打敗」。

至於為何不直接借錢？連千毅解釋，主要是希望讓澎哥透過直播平台創造更多收益，要有生產力才能解決問題。連千毅還批評，「澎哥要東山再起其實是易如反掌的事，不知道他的經紀人到底在做甚麼，怎麼會讓澎哥開記者會掀出底牌，說自己欠債2.4億！這樣其他廠商聽到都嚇死了怎麼敢請他去表演」。

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