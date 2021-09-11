「5年最猛」璨樹貼齊台灣甩大尾！暴風橫掃南北　豪大雨狂灌3天

▲璨樹颱風與台灣海岸線平行北上，暴風圈將橫掃南北。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

繼莫拉克之後，5年來最強颱風「璨樹」（Chanthu）襲台，全台已經有6縣市宣布12日停止上班上課。中央氣象局簡任技正伍婉華最新預報說明，璨樹目前位於鵝鑾鼻東方約100公里海面上，依照預估，以偏北方向從東方海面北上，暴風圈正影響到花東、南端陸地，綠島、蘭嶼、花東、恆春半島風雨漸強，且北上過程仍維持中颱強度，中心結構紮實，入夜到12日颱風籠罩台灣，風雨漸大。



陸地狀況部分，伍婉華指出，目前風力預估上，蘭嶼已出現17級陣風，氣象局已經發布強風災防告警，未來3小時可能出現14級以上強陣風。預估今晚綠島、蘭嶼、台東有較強陣風，各沿岸風力也會越來越強；到了12日清晨，除了東南角外，新北、花蓮的風力會增強到8至9級，台東會增強到10至11級，清晨到中午平均7級到陣風10級的強風區域更廣，從宜花東到恆春，台灣附近各地風力也會明顯增強，受外圍環流影響，南部、桃園、大台北、金馬也有較強陣風。

▼全台陸警！璨樹已在蘭嶼颳起17級強陣風。（圖／中央氣象局）



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▼璨樹強風雨今晚到明天影響最大，各地有豪大雨。（圖／NCDR）



降雨部分，伍婉華說明，環流一波波靠近，目前宜蘭、基隆北海岸、東半部、恆春半島斷續有陣雨，下半天後雨勢越來越明顯，最大落在蘭嶼已有189毫米，屏東也有103豪米，氣象局已經發布「豪雨特報」。

伍婉華表示，颱風環流帶來一波波旺盛對流移至台灣上空，預估東半部入夜開始降雨時間長，中間有瞬間強降雨，一直到12日，颱風帶來的雲系將逐漸影響各地，入夜到12日東半部降雨明顯，雨會越過山脈到西半部陸地，出現斷續雨勢，12日各地都有雨。

這波降雨預估集中在11日晚到12日，伍婉華說，除了東半部、恆春、基隆北海岸地區，其它地區雨也會越來越大，其中北部今晚到清晨會斷續出現降雨，中部地區12日稍晚會下雨，各地有豪大雨，中部以北、東北部、東部地區各地山區局部豪大雨，東北部地區、北部山區有豪雨以上等級降雨；下周隨著颱風北移，在西南風影響下，中南部、恆春半島斷續下雨，各地也有短暫陣雨，這兩天剛好適逢中到大潮，不利雨水排放。

另外，氣象局已經觀測到海面出現長浪現象，12日將持續，隨著颱風北上，颱風中心有8至9米浪高，經過之處浪會非常大。馬祖、鵝鑾鼻、蘭嶼、台東、龜山島已觀測到有2至5米左右的浪高出現。

根據氣象局觀測，11日晚間9時璨樹中心位在鵝鑾鼻東方約100公里海面上，以每小時20公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。

▼璨樹「強風警告」紅色區域從宜蘭擴大到恆春半島，降雨集中東台灣。（圖／中央氣象局）



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