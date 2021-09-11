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快訊／高雄宣布9／12「5地區」停班停課　達颱風假標準

▲▼璨樹颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲璨樹颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／高雄報導

颱風璨樹持續逼近台灣，氣象局也持續發布海上、陸上颱風警報，預計周六晚上至周日上午影響最劇。高雄市政府今（11）日宣布，依氣象局最新預報，明（12）日高雄市平均風力未達7級，瞬間陣風未達10級，日雨量平地未達350mm，但山區高於200mm，因此高雄市平地未達停班停課標準，而山區已達到停班課標準。

考量那瑪夏、桃源及茂林等三區較靠近中央山脈，因地形效應降雨較顯著，故宣布12日高雄5個山區行政區，包含六龜丶甲仙丶茂林丶桃源丶那瑪夏區等停班停課1天，其餘各行政區均正常上班上課。

璨樹颱風環流已開始一波波影響台灣，今日清晨到現在，基隆北海岸、東半部、恆春半島都有雨，暴風圈上午已經觸陸，越晚雨勢會更大。

周日環流雲系將越過中央山脈，影響西半部陸地，暴風圈籠罩全台，中部以北、東北部、東部、其他山區有大雨或豪雨，北部、東北部、東部有豪雨以上等級降雨。

▲▼因應璨樹強烈颱風逼近，高市府嚴陣以待，今日18時開設二級災害應變中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲因應璨樹強烈颱風逼近，高市府嚴陣以待，已開設二級災害應變中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應璨樹來襲，高市府嚴陣以待，10日晚上6點就已開設二級災害應變中心，並同步由市長陳其邁召開災害防救第一次工作會議。陳其邁會中指示，請消防局務必落實各項防汛裝備器材整備及救災戰力部署，以利災害發生時，能迅速投入搶救；環保局務必對易淹水地區的排水口落葉與垃圾清除再加強，避免積淹水災情；水利局確保所有抽水機組零故障，提早安置抽水機，讓民眾免於淹水威脅。

此外，陳其邁要求務必督導高雄淹水潛勢區、沿海低窪地區，區公所做好區域排水措施，預備充足砂包，確保各地區各水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常，全力防範颱風挾帶的豪雨造成災情；民政局通報具有地下室之大樓或房屋，以利民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包，減少民眾財產損失。

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