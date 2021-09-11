「國家警報」響了！氣象局19:54發14級強風告警：立即進入堅固建築

▲璨樹颱風「強風告警」發布：台東蘭嶼將現14級陣風以上。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

全台12縣市已經宣布12日正常上班上課，宜花東、北北基11日晚間則宣布停班停課，「國家警報」也同時響起！中央氣象局於11日晚間7時54分發布「璨樹」颱風強風告警，估計持續至深夜11時止，因颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，提醒民眾立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區空曠區域應儘速掩蔽。

氣象局晚間7時54分發布「颱風強風告警」，示警區域包括台東蘭嶼鄉，所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力。

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▼璨樹北上過程中，暴風圈將侵襲東台灣。



根據最新氣象資料顯示，璨樹颱風過去3小時強度略為減弱，其中心位於東南東方約110公里海面上，正以每小時21公里速度向北移動，暴風圈逐漸進入台灣東南部及南部陸地，對全台陸地構成威脅，包含蘭嶼、綠島應嚴加戒備並防強風豪雨。

根據氣象局觀測，11日晚間7時璨樹颱風近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。

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