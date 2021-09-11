快訊／防疫繃緊神經　黃珊珊：有確診者全都當Delta處理

記者陳家祥／台北報導

松山區某國中確診個案，經基因定序後確定為「Alpha」，且研判為殘陽，台北市長柯文哲11日宣布「危機解除」。副市長黃珊珊說，若有確診者出現，會先以疑似Delta來處理，確認有證據的話會立刻修正降低管制，重點在於這次是開學後第一次有校園確診個案，這次特別謹慎。

黃珊珊表示，這次松山區某國中生確診一案，共採檢9百多位，第一層匡列者包括同學與同學家人、足球隊予足球隊家人、家教班學生跟老師、學校老師跟老師家人，這部分就有249人，全部加上停課的同學就是9百多人。

黃珊珊指出，目前為止第一圈檢驗的都是陰性，還沒看到陽性。因為基因定序是Alpha，跟Delta無關，因為沒辦法確認基因定序，因此採取高規格的處理，比照Delta病毒的升級管制，因此會有第一圈居家隔離、第二圈預防性停課。

今天正式宣布，目前為止已經確認該生的Ct值很高、抗體是陽性，有超過2週接觸史，Alpha定序確認，因此降為一般管制方式，「也就是預防性隔離跟預防性停課的部分會取消」，現在在家居家隔離、沒有同班的同學，禮拜一就可以復課。

黃珊珊說，這是新常態，會先以疑似Delta來處理，確認有證據的話會立刻修正降低管制，重點在於這次是開學後第一次有校園確診個案，這次特別謹慎，昨天也做一次操兵演練，第1次採取篩檢車，由公車巴士進入校園，讓醫護人員不用在曝曬太陽下，同學路徑也單純，這也是開學後第一次練兵。

黃珊珊表示，現在採檢速度非常快，下午就完成9百多位的採檢，深夜就知道結果，PCR速度相當快、基因定序速度也加快，在Delta可能開始入侵台灣，需要採取的最高規格方式。