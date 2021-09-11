快訊／回去上課啦！確診生定序「Alpha」　北市：預防性停課取消

▲松山區國中生確診為Alpha，北市取消預防性停課及隔離。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

松山區某國中確診個案，經基因定序後確定為「Alpha」，且研判為殘陽，台北市長柯文哲11日宣布「危機解除」。由於該生不是Delta確診者，北市也降低防疫標準，副市長黃珊珊說，預防性隔離跟預防性停課的部分會取消，禮拜一就可以復課；至於文山區某國中跟私立幼兒園，以及中正、中山、南港3所國小、4所幼兒園，則因與Delta病毒仍有關連，預計明天採檢結果出爐後，再決定週一是否復課。

黃珊珊指出，目前為止第一圈檢驗的都是陰性，還沒看到陽性。因為基因定序是Alpha，跟Delta無關，因為沒辦法確認基因定序，因此採取高規格的處理，比照Delta病毒的升級管制，因此會有第一圈居家隔離、第二圈預防性停課。

黃珊珊表示，今天正式宣布，目前為止已經確認該生的Ct值很高、抗體是陽性，有超過2週接觸史，Alpha定序確認，因此降為一般管制方式，「也就是預防性隔離跟預防性停課的部分會取消」，現在在家居家隔離、沒有同班的同學，禮拜一就可以復課。

至於前幾天隔離的幼兒園還有幾所學校，黃珊珊說，包括文山區某國中跟私立幼兒園，以及中正、中山、南港3所國小、4所幼兒園，因為還是跟Delta有關，所以會在今天做採檢，也就是隔離的第5天，明天採檢結果出爐後，若都是陰性的話，就會取消隔離在週一復課。