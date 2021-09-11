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快訊／回去上課啦！確診生定序「Alpha」　北市：預防性停課取消

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲松山區國中生確診為Alpha，北市取消預防性停課及隔離。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

松山區某國中確診個案，經基因定序後確定為「Alpha」，且研判為殘陽，台北市長柯文哲11日宣布「危機解除」。由於該生不是Delta確診者，北市也降低防疫標準，副市長黃珊珊說，預防性隔離跟預防性停課的部分會取消，禮拜一就可以復課；至於文山區某國中跟私立幼兒園，以及中正、中山、南港3所國小、4所幼兒園，則因與Delta病毒仍有關連，預計明天採檢結果出爐後，再決定週一是否復課。

黃珊珊指出，目前為止第一圈檢驗的都是陰性，還沒看到陽性。因為基因定序是Alpha，跟Delta無關，因為沒辦法確認基因定序，因此採取高規格的處理，比照Delta病毒的升級管制，因此會有第一圈居家隔離、第二圈預防性停課。

黃珊珊表示，今天正式宣布，目前為止已經確認該生的Ct值很高、抗體是陽性，有超過2週接觸史，Alpha定序確認，因此降為一般管制方式，「也就是預防性隔離跟預防性停課的部分會取消」，現在在家居家隔離、沒有同班的同學，禮拜一就可以復課。

至於前幾天隔離的幼兒園還有幾所學校，黃珊珊說，包括文山區某國中跟私立幼兒園，以及中正、中山、南港3所國小、4所幼兒園，因為還是跟Delta有關，所以會在今天做採檢，也就是隔離的第5天，明天採檢結果出爐後，若都是陰性的話，就會取消隔離在週一復課。

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