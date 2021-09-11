江啟臣邀馬英九任兩岸特使　邱毅諷「拍馬屁」：請鬼拿藥單

▲前總統馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席江啟臣先前透露，若連任黨主席後要請前總統馬英九擔任特使，到大陸去促進兩岸交流，打破目前的僵局。對此，前立委邱毅諷刺江啟臣是拍馬屁，這叫「請鬼拿藥單」也可叫「痴人說夢」也可，完全不解大陸社會對馬英九的評價。

邱毅表示，馬英九卸任後是誠實多了，他願意說出「首戰即終戰」的真心話，不惜刺痛一些井蛙的玻璃心，這點是被肯定的。但是，他真能像05年連戰的「破冰之旅」，打開兩岸僵局，留下歷史的美名？

邱毅指出，馬英九執政八年期間犯下三個大錯：一是未能對民進黨的台獨教科書進行撥亂返正，甚至為討好綠營，用了台獨人士擔任教育部長和陸委會主委。二是在兩岸進行大三通和簽署ECFA以後，未能勇敢走向政治對話與政治協商，錯失了和平統一的最好機會。三是對外屈從於美國的壓力，對內則跟著民進黨節奏走，扼殺了許多國民黨人才，造成今日黨內人才凋零、後續乏人的困境。

邱毅說，歷史不可能回頭，卻令人遺憾，馬英九的錯誤造成2015年底的「習馬會」，只有熱鬧，卻無實效。2016年蔡英文執政以後，兩岸陷入僵局，和平統一無望，台灣成為美國消耗大陸、遏制大陸的棋子馬前卒，台海情勢緊張，戰雲密布，成為《經濟學人》描述下「全球最危險的地方」。

邱毅認為，江啓臣是昧於形勢，還是拍馬英九的馬屁，總之他想以馬英九為特使去化解兩岸僵局，叫「請鬼拿藥單」也可，叫「痴人說夢」也可，完全不了解大陸社會對馬英九的評價。不過，話說回來，缺乏識人之明，造成人才反淘汰，不正是國民黨醬缸文化的精髓嗎？