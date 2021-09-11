1號跌落神壇！50嵐鐵粉曝「1品項」必須喝爆：是第一名

▲50嵐。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

手搖飲料店越開越多，常常沒走幾步路又看到一間，先前就有網友討論過，50嵐因為價格便宜、用料實在，所以非常受歡迎，可說是穩居飲料界龍頭。日前又有網友發文提問，如果想喝50嵐，大家比較推薦哪個品項呢？貼文曝光後，隨即掀起熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「50嵐飲料推薦（急，線上等）」為題發文，他當天想買一杯50嵐的飲料喝，而不喜歡酸甜口味的他，就好奇內行人有沒有什麼推薦的品項呢？

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貼文一出，網友紛紛留言表示，「混珍奶綠去冰半糖」、「養樂多綠茶」、「黃金烏龍拿鐵無糖真的讚欸」、「紅茶瑪奇朵1分糖」、「阿華田拿鐵加奶蓋」、「 點1號就好了」、「我都喝八冰綠微糖，酸酸的很好喝」、「只愛紅茶拿鐵」、「1號無糖加一球冰淇淋，甜度剛剛好」。

▲很多台灣人愛喝手搖飲料。（示意圖／記者許力方攝）

其中，最多人推薦的既不是珍奶，也不是50嵐特有的「1號」（四季春+珍波椰），「冰淇淋奶茶，中杯去冰微糖」、「冰淇淋紅茶第一名」、「冰淇淋紅茶，無糖去冰+珍珠」、「冰淇淋紅茶呀」、「紅茶拿鐵、冰淇淋紅茶、布丁奶茶、8冰茶」、「冰淇淋紅茶跟紅茶瑪奇朵」。

除了50嵐以外，本站曾報導《50嵐排第二！台灣人「最愛手搖飲」排名出爐 網見冠軍驚呆了》，可不可熟成紅茶、珍煮丹、清心福全、迷客夏等飲料店也非常受消費者歡迎。