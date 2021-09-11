　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1號跌落神壇！50嵐鐵粉曝「1品項」必須喝爆：是第一名

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲50嵐。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

手搖飲料店越開越多，常常沒走幾步路又看到一間，先前就有網友討論過，50嵐因為價格便宜、用料實在，所以非常受歡迎，可說是穩居飲料界龍頭。日前又有網友發文提問，如果想喝50嵐，大家比較推薦哪個品項呢？貼文曝光後，隨即掀起熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「50嵐飲料推薦（急，線上等）」為題發文，他當天想買一杯50嵐的飲料喝，而不喜歡酸甜口味的他，就好奇內行人有沒有什麼推薦的品項呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛留言表示，「混珍奶綠去冰半糖」、「養樂多綠茶」、「黃金烏龍拿鐵無糖真的讚欸」、「紅茶瑪奇朵1分糖」、「阿華田拿鐵加奶蓋」、「 點1號就好了」、「我都喝八冰綠微糖，酸酸的很好喝」、「只愛紅茶拿鐵」、「1號無糖加一球冰淇淋，甜度剛剛好」。

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲很多台灣人愛喝手搖飲料。（示意圖／記者許力方攝）

其中，最多人推薦的既不是珍奶，也不是50嵐特有的「1號」（四季春+珍波椰），「冰淇淋奶茶，中杯去冰微糖」、「冰淇淋紅茶第一名」、「冰淇淋紅茶，無糖去冰+珍珠」、「冰淇淋紅茶呀」、「紅茶拿鐵、冰淇淋紅茶、布丁奶茶、8冰茶」、「冰淇淋紅茶跟紅茶瑪奇朵」。

除了50嵐以外，本站曾報導《50嵐排第二！台灣人「最愛手搖飲」排名出爐　網見冠軍驚呆了》，可不可熟成紅茶、珍煮丹、清心福全、迷客夏等飲料店也非常受消費者歡迎。

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
LIVE／雙北拉警報！裝修工急做基因定序　陳時中最新說明
快訊／新北2校「即起緊急停課」！　原因曝光
快訊／璨樹來襲！　屏東2地方「17:00強制撤離」
快訊／新北2學校宣布　下午停班停課
新北水門晚上9點關閉　周邊部分道路開放紅黃線停車
1號跌落神壇！50嵐鐵粉曝「1品項」必須喝爆：是第一名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新北2校「即起緊急停課」！原因曝光

不斷更新／新北市2學校下午停班停課！全台停班課一次看

快訊／璨樹颱風來襲！屏東來義村、義林村「17:00強制撤離」

璨樹襲台　農委會發布5鄉鎮85條「土石流黃色警戒」

LIVE／雙北拉警報！裝修工急做基因定序　陳時中最新說明

璨樹襲台交通異動懶人包！台鐵南迴午後停駛、蘇花路廊7點預警封閉

1號跌落神壇！50嵐鐵粉曝「1品項」必須喝爆：是第一名

農委會振興加碼擬辦抽獎　有機會獲「一年份蔬果箱」

璨樹襲台救災人車進駐中橫4路段　不排除預警性封閉

璨樹進逼台電即時監測電路異常　民眾上網可通報查詢停復電資訊

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

快訊／新北2校「即起緊急停課」！原因曝光

不斷更新／新北市2學校下午停班停課！全台停班課一次看

快訊／璨樹颱風來襲！屏東來義村、義林村「17:00強制撤離」

璨樹襲台　農委會發布5鄉鎮85條「土石流黃色警戒」

LIVE／雙北拉警報！裝修工急做基因定序　陳時中最新說明

璨樹襲台交通異動懶人包！台鐵南迴午後停駛、蘇花路廊7點預警封閉

1號跌落神壇！50嵐鐵粉曝「1品項」必須喝爆：是第一名

農委會振興加碼擬辦抽獎　有機會獲「一年份蔬果箱」

璨樹襲台救災人車進駐中橫4路段　不排除預警性封閉

璨樹進逼台電即時監測電路異常　民眾上網可通報查詢停復電資訊

快訊／颱風來襲雨彈炸東部！水利署：台東列二級淹水警戒

兩輛電動車得配一座充電樁　台廠搶攻5千億美元的全球「新基建」

預售屋飆高價有鬼？　專家：別把實登當明燈

王柏融單局2支二壘打灌進4打點　火腿15人次猛攻11分

快訊／彰化速食店驚爆槍響！警當街開6槍「壓制毒鴛鴦」

槍煞擄4司機逼老闆還債　特警攻堅1肉票失蹤：遭押去做苦工

學姊傻眼！被點名選新北市長　黃瀞瑩怒斥：放話者多動腦

黃郁芬嗆柯文哲「放假消息」　曝疫苗覆蓋率實際排名「差很大」

新竹縣市合併　鄭正鈐憂：苗栗資源將被嚴重壓縮

男扮女裝戴假髮潛入校園　警、校聯手逮獲怪男

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

不斷更新／全台停班課一次看！新北市2學校下午停班停課

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

璨樹強颱衝台來！中央山脈對決喊「你很勇嘛」

璨樹變大了！陸警範圍擴增至8縣市　鄭明典：核心強風區很結實

肚臍周圍出現不明原因瘀青　竟是肝癌

719前沒勾AZ「他們排到第二劑」　網戰翻

璨樹陸警範圍擴大　17縣市警戒

全台停班課一次看　今僅2地放颱風假

更多熱門

相關新聞

719前沒勾AZ「他們排到第二劑」　網戰翻

719前沒勾AZ「他們排到第二劑」　網戰翻

符合第八輪AZ預約的對象有兩類，包含10日前已接種第一劑AZ且滿10週的民眾預約第二劑，以及7月19日前就已意願登記AZ的18至22歲民眾預約第一劑。就有網友發文表示，他連第一劑都還沒打到，就要先讓位給打過第一劑的人，真的很離譜。貼文曝光後，隨即掀起熱議。

補班上6天寧可不連休　網曝1招：從沒補過

補班上6天寧可不連休　網曝1招：從沒補過

4大超商+8間手搖「補班優惠」快看

4大超商+8間手搖「補班優惠」快看

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

單身妹「列6條件」找好男人　遭網友打臉

單身妹「列6條件」找好男人　遭網友打臉

關鍵字：

手搖飲50嵐冰淇淋紅茶PTT

讀者迴響

熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

不斷更新／全台停班課一次看！新北市2學校下午停班停課

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

最容易單身的3大星座！

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

小一新生「偏僻路邊大哭」！她機警停車…善舉救回他

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

囚禁40年　虎鯨崩潰用頭猛撞牆

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面