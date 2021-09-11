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雙北等4縣市明天「放颱風假」機率大！專家曝：暴風圈將籠罩全台

▲▼璨樹颱風襲台，氣象局9/11上午0840說明。（圖／氣象局）

▲明日全台各地都將被颱風暴風圈籠罩。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹暴風圈已觸陸，中央氣象局持續發布陸上、海上颱風警報。天氣風險公司總經理彭啟明表示，颱風不見得會登陸，路徑若往東偏，結構比較不會被破壞，強度相對更強，明日各地風雨最大，預計花蓮、宜蘭、新北、台北都有機會達到放颱風假的標準邊緣。

彭啟明接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，颱風路徑將沿著東部海岸行進，不見得會登陸，而是會「扭扭捏捏」的往北走，距離東部海岸約80到100公里，有時近、有時遠，若往東偏，離陸地有距離，結構被破壞的程度就較小，颱風強度相對更強。不過部分預報顯示，颱風更接近宜蘭、新北，若真如此對颱風結構破壞力相對較大。

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彭啟明表示，依照氣象局預報來看，明天全台都會籠罩在暴風圈內，依照風雨預測來看，明天整天東半部、花蓮、宜蘭、新北、台北等地區，都有機會達到放颱風假的標準邊緣，有機會放假。

▲▼璨樹颱風襲台，氣象局9/11上午0840說明。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風襲台，周日各地風雨交加。（圖／氣象局、翻攝自RAMMB）

▲▼璨樹颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

氣象局表示，璨樹暴風圈在上午9時已接觸台灣南端陸地，璨樹結構紮實，暴風圈內風雨明顯，目前氣象局已針對東部3縣市發布大雨特報，氣象局也擴大陸警警戒範圍，包括花東、南投以南等地都在警戒範圍內，今日東半部越晚雨勢越明顯，明日開始則是全台有雨，北、東易有豪雨以上等級降雨。

璨樹上午9時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 200 公里的海面上，以每小時13轉20公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上。璨樹七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里。

氣象局發布颱風警戒範圍：

陸上：花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、南投應嚴加戒備並防強風豪雨

海上：臺灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備

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