2022縣市長提名「全面初選」？　林錫耀：2014、2018都規定現任優先

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨9日召開全代會工作小組第一次會議，首度初步討論2022縣市長選舉提名機制，正國會中常委陳茂松主張不論是否連任，22縣市全部辦理初選，被黨內解讀為幫民進黨立委陳亭妃爭取台南市長初選機會。正國會要角、交通部前部長林佳龍10日受訪說，可以藉由民主競爭更貼近民意；民進黨秘書長林錫耀則直言，他必須強調，2014、2018年區域選舉提名辦法都有現任優先的規定。

陳茂松昨天在民進黨全代會工作小組會議中主張，不論是否連任，22縣市全部辦理初選，但因正國會民進黨立委蔡適應有意參選2022基隆市長，新系中常委梁文傑反問，「基隆市長也要初選？」陳回稱：「沒關係，都來，全國都來初選。」

林佳龍今天在《衝破黨禁1986》新書發表記者會會前受訪說，民進黨是個民主的政黨，有很健全的提名機制，現在的提名條例就有關於初選提名的規定，至於是否另外提出特別條例，中央黨部一定會徵詢各界意見，「民主的競爭如果能夠團結大家，也可以經過這個過程，更貼近民意」。

林佳龍表示，他尊重各方意見，且他個人沒有針對這個提名辦法有特別立場，應該透過這個過程集思廣益，爭取人民最能夠支持的候選人，才能夠團結、打贏選舉。

林錫耀則稱，外界很關切現任縣市長2022年是否有「現任優先」保障，比照2014、2018年兩次區域選舉經驗，都有現任優先的條款，這次固然有人提出不同看法，不過，他相信經過深入討論後，最後會形成共識。

至於有中常委主張，2020民進黨總統初選沒有現任優先規定，因此2022年區域選舉也不能有現任優先。林錫耀表示，2019年民進黨總統初選是因為大家「以為不會有黨內初選競爭」，所以沒有訂定提名辦法，不過，地方選舉牽涉20幾個縣市的提名，一定要訂定比較周全的提名條款，至於是否現任優先，最後要由全代會公決，「不過，過去兩次都有這樣的條款」，這點他必須強調。

媒體追問，是否擔心沒有現任優先規定，將使黨內在初選階段殺的刀刀見骨？林錫耀笑說，民進黨不會這樣，即使有競爭，參選者也會顧慮整體團結，不必然是「有競爭就一定會不團結，或者甚至會互相攻擊、危害到整體的利益」。

▲交通部前部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）