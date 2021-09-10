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各國疫苗覆蓋率比一比　台灣等待第二劑人口比突破四成

▲▼朱立倫質疫苗覆蓋率數字失真。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫質疫苗覆蓋率數字失真。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

Delta病毒入侵台灣，而我國疫苗接種人口涵蓋率46.62％，劑次人口比50.96％，仍有近半國人未施打疫苗。對此，國民黨主席參選人朱立倫比較其他七個國家疫苗施打現況後，質疑政府總是用施打一劑的覆蓋率來宣傳，然而台灣「等待第二劑的人口比率」已經突破四成，面對Delta病毒根本不夠。

朱立倫今（10）日在臉書表示，傳染力更強的Delta病毒來襲，最新一期的《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）發現，只打一劑疫苗對Delta病毒保護力只有三成，跟對Alpha病毒還有五成保護力相去甚遠，對上Delta病毒，在我們提高防疫警覺的同時，不禁要問，第二劑疫苗到底在哪？

朱立倫說，包括蔡英文總統在內，我國的防疫高層每次提到「疫苗覆蓋率」，總是以施打一劑的數字為標準。用施打一劑的覆蓋率來宣傳，的確會讓數字好看非常多，但事實是，台灣「等待第二劑的人口比率」已經突破四成，這個數字是遠遠高出我們鄰國朋友們許多的，請蔡英文總統老實告訴這些只打一劑的普通百姓們，打一劑疫苗面對Delta病毒，保護力足夠嗎？

朱立倫指出，世界所有的國家，在計算群體免疫所需要的人口覆蓋率時，都是用至少兩劑的覆蓋率來計算，就我們台灣的民進黨，打一劑就算數，這樣的手法除了掩飾執政無能之外，更嚴重的，恐怕是想誤導民眾覺得我們疫苗已經夠了的假象，來逃避民眾希望政府購買更多國際疫苗的壓力。

朱立倫提到，再拿另一個數字來看，台灣目前總共施打1150萬劑疫苗，且不論當中有超過一半都是他國捐贈，只有五百多萬劑是購買到貨的。1150萬這個數字跟我們的鄰國相比，是低的可憐，日本已經施打1.39億劑，南韓施打4880萬劑，馬來西亞3710萬劑，柬埔寨2010萬劑。數字很殘酷，現實比數字更殘酷，政府還要嘴硬說，疫苗都夠了不用再買嗎？

朱立倫強調，過去的錯誤不要再犯，疫苗有就要趕快搶，一個負責任、把人民跟人命放在心上的政府，兩劑只是根本，應該把第三劑、第四劑都要準備好，才是上策。

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