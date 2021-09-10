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批陳時中公然說謊！立委控吳子嘉散布假訊息　檢偵查結果出爐

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲吳子嘉受訪批陳時中說謊的影片被立委提告涉嫌散布疫情相關假訊息。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉，年初接受電視媒體採訪時，指控疫情指揮中心指揮官陳時中在BNT疫苗一事「說謊」，受訪影片被黃姓民眾轉貼到立委郭國文臉書，郭一怒告上刑事局，指吳、黃散布不實疫情訊息，但台北地檢署調查後，認為吳完全沒提到疫情病例等內容，以罪嫌不足等裡由，處分不起訴。

吳子嘉在2月22日接受中視新聞採訪時，針對當時最火的新冠肺炎疫苗議題發言：「陳部長，為什麼要說謊」，「莫名其妙！這個事情跟中國政府一點關係都沒有，搞那麼大，結果是謊言，是說謊，捏造事實踹中國大陸一腳，這作假新聞嘛！」

這段新聞採訪播出後一段時間，被黃姓民眾轉貼到立委郭國文臉書，郭一看就像刑事局提出告發，質疑吳子嘉和轉貼影片連結的黃姓民眾違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及經困振興特別條例》。

但檢察官勘驗影片內容後認為，吳子嘉都是針對各界好奇的疫苗採購過程提出看法與質疑，完全沒有提到疫情病例或有集體群聚等，《傳染病防治法》所定義要處罰的疫情假訊息，因此完全沒有傳喚吳子嘉或黃姓民眾，就以罪嫌不足等裡由，處分不起訴。

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