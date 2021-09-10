拜登沒耐心再等了！祭新規「強制全體勞工」打疫苗　約1億人受影響

▲拜登最近頒布新疫苗政策，要求所有聯邦僱員、醫護、教育工作者以及政府承包商接種疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

為了提升接種新冠疫苗的人數，拜登政府將採取連串措施，除了強制所有聯邦僱員、學前教育工作者、與聯邦有生意往來的承包商以及醫護人員接種疫苗外，還規定僱傭超過100人的公司，要求員工接種或每週進行新冠檢測。

綜合CNN與路透社報導，美國總統拜登宣布，未來將強制聯邦僱員和所有與聯邦有生意往來的承包商接種疫苗，以提升美國的疫苗接種人數，並遏制美國因Delta變種病毒入侵而掀起的新一波疫情。此外，政府也下令，所有聯邦學前教育計劃的教育工作者與接受聯邦醫療保險或補助的醫護人員必須完成疫苗接種。

▲美國至今仍有不少人拒絕接種疫苗。（圖／路透）

於此同時，勞動部也祭出新規定，所有僱傭超過100人的公司必須要求員工接種疫苗或每週進行新冠檢測，否則相關公司將面臨高達1.4萬美元（約新台幣39萬元）的巨額罰款。新規定生效後，預計有近1億名勞工將被影響，相當於全國勞工總人數的2／3。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，至今只有略高於62%的美國人接種了疫苗。拜登在白宮宣布最新的疫苗政策時，嚴厲地批評了尚未接種的8千萬人，並表示他們帶來的傷害十分巨大，「我們的耐心都快被磨光了，你們拒絕打疫苗的行徑將讓我們所有人都付出代價」。

報導預計，拜登的新法令會受到法律挑戰和共和黨的反對，不過白宮認為，聯邦政府應為其他企業樹立榜樣，要求所有員工都接種疫苗。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，除了因為殘疾或宗教因素不能接種的人外，所有聯邦政府僱員都必須在75日內完成疫苗接種，否則聯邦政府將通過人力資源程序給予紀律處分。

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