女大生月拿4300元嫌少！怒噴父「餓死我算了」：有你這樣當爸的嗎

▲有女大生抱怨，爸爸一個月只給4300元生活費太少。（示意圖／123RF）

記者閔文昱／綜合報導

該給小孩多少生活費一直是許多家長苦惱的問題。大陸一對父女近日因為生活費吵的不可開交，就讀大學的女兒抱怨，爸爸一個月只給1000元人民幣（約新台幣4359元），自己除了吃飯還要社交交朋友，這樣根本不夠，甚至撂狠話「餓死我得了，有你這樣當爹的嗎？」引發不少討論。

綜合陸媒報導，廣東廣州9月7日有一對父女因為生活費發生激烈爭吵，一名就讀大學的女子向父親表示，每個月1000人民幣的生活費只夠吃飯，根本沒辦法社交和交朋友，不過爸爸卻認為，自己讀書時每月生活費只有300元人民幣（約新台幣1308元）生活費，而且，去學校應該是好好讀書，而不是去享受生活的，「就1000塊，愛要不要！」

▲女大生因生活費問題與爸爸發生激烈爭吵。（圖／翻攝自星視頻）

眼看爸爸似乎不肯妥協，女兒也不滿痛批，「不要！我餓死得了，有你這樣當爹的嗎？」影片一曝光，馬上引發不少網友討論，紛紛表示，「這就是溺愛導致的」、「習慣伸手要錢，從來不知道自力更生」、「1000元在大學裡很夠用了」、「是不會打工喔」、「大學生了！要錢不會自己去賺嗎」、「父母賺錢真的辛苦！為人子女應感恩知足」。

不過也有網友認為，「一個月的生活費1000元真的不夠，2000還差不多，女生零碎的日常用品，需要花不少花錢」、「家裡經濟狀況如果還行的話，多給500、1000元也沒差吧，免得被別的男生拿糖騙走了」、「對一個懵懵懂懂的大學生來說，1000元確實有點不夠花」。

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