老公月給9千生活費！全職媽嘆「不讓我去上班」：說我亂花才不夠用

▲原PO想出去工作，老公月給9000請她在家顧小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

不少女性生完孩子會暫時在家顧小孩，當全職家庭主婦，這段期間由老公應付開銷，但跟老公拿多少生活費才合理呢？一名人妻擔任全職媽媽滿1年，一家三口住在鄉下公婆家，老公每個月給她9000元當生活費，另外給3500元讓女兒買奶粉、尿布等等，不過她實際算下來發現錢常常不夠用，「大家覺得這樣的錢夠用嗎？難道只有我一個人不夠？」

原PO在Dcard表示，老公月薪6.7萬，每個月撥1.8萬存起來買房，給她和女兒共1萬2500元生活費，還有8000元公婆孝親費，一家三口住在公婆鄉下家，沒有車貸或房貸。原PO拿到的9000元要應付所有個人開銷，包括電話費、車油錢、停車費等等；女兒的3500元則要付奶粉、消耗品、衣物等等。

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▲原PO想自己出去工作，孩子給婆婆照顧。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO指出，老公「覺得我都亂花才沒錢」，對方認為每個月9000元很夠用，「先生自己一個月8000，但是他三餐都吃軍中，只有放假才吃自己，還有放假收假的交通費」。原PO內心很想出去工作，不過孩子才1歲，「他（老公）不想給公婆帶，怕觀念不同起爭執，又不想去上托嬰」，她只好留在家當全職媽媽，但9000元實在不夠用，基本開銷扣完就沒錢，「自己想買個衣服保養品化妝品就別說了」，「是否直接把孩子交給公婆給他們錢（婆婆願意），然後我直接去上班不要理先生的想法？」

網友指出，「妳去考個保姆執照吧，邊顧自己+別人的小孩，不想顧別人的小孩還可以自己領一點補助」、「妳想上班就給公婆帶，睜一隻眼閉一隻眼，因為妳老公有給公婆8千了，這樣可以省不少錢」、「6萬7要三個人+孝親+存，本來就很吃緊⋯我個人會要上班啦，不喜歡受制於人，明明自己有能力的」、「6萬7扣一扣還有2萬出頭在哪」、「你全職帶小孩，保母一個月也不會只有一萬多。」