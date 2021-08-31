　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公月給9千生活費！全職媽嘆「不讓我去上班」：說我亂花才不夠用

▲▼家庭主婦,煮飯,洗碗,打掃。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO想出去工作，老公月給9000請她在家顧小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

不少女性生完孩子會暫時在家顧小孩，當全職家庭主婦，這段期間由老公應付開銷，但跟老公拿多少生活費才合理呢？一名人妻擔任全職媽媽滿1年，一家三口住在鄉下公婆家，老公每個月給她9000元當生活費，另外給3500元讓女兒買奶粉、尿布等等，不過她實際算下來發現錢常常不夠用，「大家覺得這樣的錢夠用嗎？難道只有我一個人不夠？」

原PO在Dcard表示，老公月薪6.7萬，每個月撥1.8萬存起來買房，給她和女兒共1萬2500元生活費，還有8000元公婆孝親費，一家三口住在公婆鄉下家，沒有車貸或房貸。原PO拿到的9000元要應付所有個人開銷，包括電話費、車油錢、停車費等等；女兒的3500元則要付奶粉、消耗品、衣物等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼母親、媽媽、母女、母子。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲原PO想自己出去工作，孩子給婆婆照顧。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO指出，老公「覺得我都亂花才沒錢」，對方認為每個月9000元很夠用，「先生自己一個月8000，但是他三餐都吃軍中，只有放假才吃自己，還有放假收假的交通費」。原PO內心很想出去工作，不過孩子才1歲，「他（老公）不想給公婆帶，怕觀念不同起爭執，又不想去上托嬰」，她只好留在家當全職媽媽，但9000元實在不夠用，基本開銷扣完就沒錢，「自己想買個衣服保養品化妝品就別說了」，「是否直接把孩子交給公婆給他們錢（婆婆願意），然後我直接去上班不要理先生的想法？」

網友指出，「妳去考個保姆執照吧，邊顧自己+別人的小孩，不想顧別人的小孩還可以自己領一點補助」、「妳想上班就給公婆帶，睜一隻眼閉一隻眼，因為妳老公有給公婆8千了，這樣可以省不少錢」、「6萬7要三個人+孝親+存，本來就很吃緊⋯我個人會要上班啦，不喜歡受制於人，明明自己有能力的」、「6萬7扣一扣還有2萬出頭在哪」、「你全職帶小孩，保母一個月也不會只有一萬多。」

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
比失業還慘！　這7個工作正在消失
酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師：每天都抄心經　下場曝
快訊／大谷翔平第42轟出爐　又刷新松井秀喜紀錄
獨／BNT明抵台！權威人士：先來200萬劑
張亞中捐500萬劑BNT遭拒　「陳時中說不需要了」
曾與周星馳齊名！　野生「超大咖男星」搭公車沒人認出
辣媽「撿垃圾」月入11萬！　1招把廢物變黃金
快訊／台65線小貨車追撞「車頭爛毀」　駕駛無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

台中接種疫苗後猝死破百人　竟是確診死亡數20倍！最年輕42歲

三峽群聚個案足跡無意義！前台大醫提「2疫調新思維」揪隱形傳染鏈

空軍官校集體食物中毒！逾百學生上吐下瀉　衛生局急查原因

開學成災難日？家長不能陪入校「小一新生怕哭」　學校應變措施曝

女路人狂滴「咖啡色屎水」急衝廁所！她好心幫忙卻傻眼：人性黑暗

溫柔地基主！廚房「高大黑影」1舉動二寶媽秒懂：用祂方式照顧我家

大學指考放榜！台大錄取85%來自六都　建中236人、北一女154人

快訊／台中9／7晚換修水管蝶閥　這4區3.6萬戶停水23小時

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

「假軍醫」稱女兒生病！婦急匯180萬　警查問她竟改口買股票：不是詐騙

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

台中接種疫苗後猝死破百人　竟是確診死亡數20倍！最年輕42歲

三峽群聚個案足跡無意義！前台大醫提「2疫調新思維」揪隱形傳染鏈

空軍官校集體食物中毒！逾百學生上吐下瀉　衛生局急查原因

開學成災難日？家長不能陪入校「小一新生怕哭」　學校應變措施曝

女路人狂滴「咖啡色屎水」急衝廁所！她好心幫忙卻傻眼：人性黑暗

溫柔地基主！廚房「高大黑影」1舉動二寶媽秒懂：用祂方式照顧我家

大學指考放榜！台大錄取85%來自六都　建中236人、北一女154人

快訊／台中9／7晚換修水管蝶閥　這4區3.6萬戶停水23小時

蘋果收購古典樂串流媒體Primephonic！　Apple Music歌曲增至逾7500萬首

小葛雷諾雙響砲追近大谷翔平　打擊三冠王還有希望

美軍全面撤離阿富汗！數百公民被遺留當地　大批軍備來不及撤走

大坂直美美網拚衛冕首戰連拿7局完勝捷克　93分鐘晉級次輪

朗多回鍋！湖人聚集2012年6位全明星　瞄準小喬丹續補強內線

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

易肇事改善、自撞改善、高齡事故防制　台南道安團隊同步展開

台中接種疫苗後猝死破百人　竟是確診死亡數20倍！最年輕42歲

酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師「每天抄心經迴向」　判決出爐

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

生活熱門新聞

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

首批BNT最快明抵台！　可與AZ混打

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

醫看這例確診下結論：alpha疫情在台灣已經結束了

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機

莫名被電影公司告　原因讓他驚呆

更多熱門

相關新聞

從被嗆聲讀出全職媽媽的產後憂鬱

從被嗆聲讀出全職媽媽的產後憂鬱

「我有2個小孩要忙，都快死了，愛買不買隨便妳！」這位童鞋賣家的回覆率很低，商品敘述也只有寫「小孩穿不到，下單前先私訊」，我看這尺寸合適，便問了一句「鞋子還在嗎？」豈料獲得她一堆情緒性字眼的回覆，而且都跟照顧孩子有關，長期寫親子文章的我，立馬覺得不對勁，就接著聊下去了。

竹科媽媽「為何沒空教小孩」他搜PTT新竹板傻了

竹科媽媽「為何沒空教小孩」他搜PTT新竹板傻了

老公必看！「這些話」絕對不能對全職媽媽說

老公必看！「這些話」絕對不能對全職媽媽說

吸血鬼？竹科媽媽其實很孤寂...

吸血鬼？竹科媽媽其實很孤寂...

老公要求當全職媽！堅持月給2萬「已經做很夠」

老公要求當全職媽！堅持月給2萬「已經做很夠」

關鍵字：

全職媽媽家庭主婦生活費

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

8公尺巨蟒「身體比樹粗」　釣客驚恐拍下畫面

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

輔仔凍未條！下船帶美腿女士官奔摩鐵　她嗆正宮四處炫

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面