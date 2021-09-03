老公不回家「1個月給50萬」願意嗎　人妻炸樓！答案超殘酷

▲老公給50萬不回家，大家怎麼看？（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《月薪比男友多10萬！她苦問男生會介意嗎 網2派戰翻》，一名月薪16萬妹子表示，男友月薪6萬，自己雖然不介意，卻擔心男友會放大此事，引發網友討論。結果一名網友好奇詢問，「老公不回家，每月給50萬生活費，你願意嗎？」怎料多數人妻竟舉雙手贊成，並笑問「給我50萬，然後可帶小王回家嗎？」

一名網友在臉書《爆廢公社》假設設拋問，「老公不回家，一個月給你50萬生活費，你願意嗎？」文章曝光後，底下網友秒炸鍋，不管是男人或女人的答案都超現實。

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▲假設性問答，人妻的答案驚呆了！（圖／翻攝爆廢公社）



女生看法部分，「不要說50萬，10萬我就願意了，只匯錢一輩子不相見都可以」、「美金or歐元or台幣都行啦」、「可以！限台幣或美金，記得一年有12個月，不能只有一個月而已，一旦負債要立馬離婚」、「我可以有很多老公，而且還會支持正牌老公外宿」、「那就不是老公，要叫老闆」、「非常願意，要錢不要人」、「非常願意！有錢了可以找小鮮肉」、「當然願意啊！現在啥感情能真的一輩子，女人要有錢在手不用看臉色」、「50萬就好，老公是什麼」

不過也有人妻卻搖頭拒絕，認為神隊友的廝守陪伴更勝金錢誘惑，「坦白說我無法接受欸，哈哈，我只想要老公在身邊」、「不可以，要回家讓我欺負」、「不好！我要兩個都要」。

留言串中，一票男網友則潑冷水笑虧，「別傻了，都不回家的老公誰要每個月留50萬」、「啃～外面有小三行情也才5至10萬」、「雖然錢是身外之物，家庭和諧才是最重要，受傷害的不是大人，小孩子可憐～多為小孩子想」、「每個月有50萬給，早就包到8～9奶了好嗎？想太多」、「這麼多人妻是在那邊願意個鬼啊？這麼討厭幹嘛還要在一起結婚還生小孩」。

▼人妻狂刷一排「願意」！（圖／翻攝爆廢公社）

