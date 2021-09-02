婆家月賺300萬！嫩妻生2女「靠1000元生活」　老公：離婚休想拿錢

▲原PO照顧小女兒，月領1000元生活費！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「想結束一段婚姻...」一名全職媽媽討拍，生了2個女兒，每個月卻只有1000元零用錢，回娘家沒錢、也無法買保養品跟衣服，就連夫妻都過得很疏遠。如今原PO有意回娘家找工作，老公雖然願意加碼給到5000元，但代價是，原PO自付保母錢、小孩開銷與自己生活費。文章曝光後，一票網友怒勸快離婚。

一名女網友在Dcard表示，20歲那一年與老公奉子成婚，兩人育有2個女兒，而夫家雖是家族事業，月收入至少300萬元，但婆婆獨掌財務，認為老公需多磨練，每個月只給5萬元薪水，並負擔小孩所有開銷。

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原PO透露，大女兒都是公婆與小姑在顧，自己則全職顧小女兒，但攤開老公的5萬元薪水，要繳水電費、機車車貸、信用卡費、日常需要的用品跟吃飯，因此只給原PO「1000零用錢」。

沒看錯，真的就是每個月1000元零用錢，原PO委屈表示，雖然不用負擔孩子的任何開銷，但自己正值24歲也需打扮，每當想買保養品、衣服等，老公卻總是冷冷回應，「妳有那1000元啊，妳可以慢慢存 ！」

聞言，原PO欲哭無淚直呼，「已經快忘記正常年輕女生，該有的生活質量是該怎麼樣了...」就連原PO想回娘家，身上真的沒半毛錢，老公也渾然不關心，只回應「帳單繳很多了，沒辦法再繼續給妳！」

更棘手的是，銀行頻頻催促該繳學貸了，原PO向老公商量後，竟只得到「繼續延後還款」的答案。眼看每個月只領1000元不是辦法，原PO決定找工作賺錢，無奈婆家實在太鄉下，找不到工作又請不到保母，原PO便又萌念回娘家工作。

老公得知後，願意加碼給5000元零用錢，不過保母費、小孩開銷與自己零用錢都要原PO自行負擔。原PO傻眼三條線，就怕拿了5000元，反而更吃不消，頓時讓離婚念頭盤旋腦中。

原PO感慨，結婚4年來，夫妻感情生疏也沒有性生活，老公也不會顧小孩，且兩人也沒存款，「我每天都過得好痛苦，好不開心。」不僅如此，個性強硬的老公曾撂狠話，表明「離婚後不要肖想從我身上拿到錢，兩個女兒都是我們的。」對此，原PO難過求助，「我想要離婚，但如果老公不同意我有其他辦法嗎？」

▲網友刷新三觀！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友氣得大罵，「1000塊是要買什麼啊，5000元出保母費還有養小孩跟自己生活費？這太扯了，一看就不夠啊」、「1000元跟5000元真的是笑死人...妳才24歲，這種先生不要也罷，至於小孩，也許你還能要到小女兒」、「個人生活也太拮据，是我一定離，妳還年輕，回娘家附近找一份好工作還能夠從頭來過， 不要拖到三十幾歲才在後悔回不去了」、「人生還很長...一直持續這樣下去好可怕」。

最後，原PO也在留言串恍然大悟回應，「其實小孩的部分我已經看很開了，1000元零用錢我以為很正常，畢竟日常必須開銷他有負責，我也是這樣的想法，但（小孩）接回來似乎不太可能了，老公家的人很強硬，要離婚時就要決定監護權是誰了，未來感覺要接回來是件很困難的事。」