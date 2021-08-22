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中原大學首創成立「智慧運算與大數據」學系　2022學年度招生

▲中原大學首創成立智慧運算與大數據學系

▲中原大學電機系與EPSON產學合作，運用人工智慧技術共同研發「機械手臂」。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近年來，工業4.0盛行推進，全球物聯網、雲端運算、5G、6G等建設均熱絡進行，人才需求孔急。中原大學獲教育部核准增設「智慧運算與大數據」學士班暨碩士學位學程，是全國第一個將智慧運算與量子計算結合的學系，校方將於2022學年度正式招生。▲中原大學首創成立智慧運算與大數據學系

▲中原大學資訊系打造AI機器人5G專網實驗室，電資學院院長繆紹綱(右一)與師生合影。（圖／中原大學提供）

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中原大學「智慧運算與大數據學系」籌備主任、現任資訊系教授張元翔今日指出，半導體產業鏈是台灣最重要的經濟命脈，而新資訊科技的發展是其中非常重要的一環，教育部也看到此趨勢，已在高中新課綱加入「資訊科技」課程，期望將運算思維與程式設計的訓練向下扎根。中原大學則是全國率先將智慧運算與量子計算整合在一起的大學，學生將具備綜合應用能力，未來出路無限寬廣。▲中原大學首創成立智慧運算與大數據學系

▲中原大學資訊系打造全台第一個AI機器人5G專網實驗室。（圖／中原大學提供）

中原大學以理、工、電資專業起家，創校66年來為產業培養無數人才，帶動台灣經濟發展。近年來人工智慧、大數據及量子計算技術為台灣經濟發展的三大重點領域，但整合型人才卻十分缺乏。根據調查，台灣智慧運算與大數據人力缺口高達6,000人，3年內需求更會翻倍增長。中原大學結合資訊、電機、電子、物理、數學、機械、工工及資管等系之師資，成立「智慧運算與大數據」學系，希望能培育更多跨域整合的專業人才，協助政府創造下一階段的經濟奇蹟。

中原大學在人工智慧、大數據及量子計算三方面，已經耕耘多年。2017學年度成立「人工智慧應用學士學位學程」，為全國先驅；商學院設有「巨量資料商業應用碩士學位學程」；在量子科技方面，2020學年度起即組成教師研究社群，定期舉辦讀書交流座談會，積極跨域合作與整合研究資源。資訊系更設有全台第一個AI機器人5G專網實驗室，是英特爾、鴻海科技及凌華科技與中原大學的產學合作成果。

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