中原大學欠薪遭罰逾百萬！破全國紀錄　教團籲應啟動校長解聘程序

▲中原大學去年2月要一位契約到期的老師「無異議離職」，被教育部認定違法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

高教工會今（11日）指出，今年6月揭露中原大學1名編制內教師遭欠薪逾1年半，明顯違法。對此，教育部陸續對中原大學開出10萬、20萬、35萬元的罰單，但校方仍未改正，以致教育部7月再開出罰單50萬元，創我國教育法制史最高紀錄。但高教工會認為，開罰已無意義，應依「私校法」第43條，啟動「解聘校長」程序。

高教工會指出，本月初於立法院的協調會議上，教育部代表向工會及該師指出，教育部認定中原大學該案教師為「編制內教師」、應該受到《教師法》和《教師待遇條例》保障。

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因此，教育部並不同意中原大學透過聘約條款要求該編制內教師「無異議離職」，或者再事後片面宣稱該師為「編制外教師」。基於該師未曾依法遭「不續聘」，身份上仍是中原大學的編制內教師，因此中原大學就有繼續發薪義務，沒發薪資即會構成「欠薪」。

高教工會轉述會議內容，教育部強調，只要中原大學還沒有償還109年2月起至今的教師薪資以及恢復聘任，教育部就會依《教師待遇條例》規定，「繼續開罰到改善為止」，不因訴願而停止。除此之外，教育部代表終於鬆口，倘若扣減獎補助款也無法導正中原大學的行為，將會基於中原大學校長「嚴重違反教育法令」，依《私立學校法》第43條啟動「解聘校長」程序。

高教工會呼籲，此案迄今已超過三個學期，使受害個案教師遭欠薪達第19個月之譜，積欠期間與裁罰數額都創下紀錄。教育部目前認事用法正確，但顯然不夠明快，且手段限縮於「開罰」，導致爭議遲遲無法落幕。

高教工會認為，教育部該應自此案中習得教訓，處理類似欠薪個案時，該緊密依循自身提出的「教育部辦理私立大專校院積欠教師薪資作業機制」，不再延誤處理，且對受開罰兩次以上卻未改善之學校就應依《私立學校法》第43條啟動研議「解聘校長」程序，使保障教師待遇的立法目的得以貫徹。