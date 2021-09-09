與新北防疫不同步挨批　柯文哲：有多少證據做多少事

記者袁茵／台北報導

新北幼兒園群聚擴大，且基因定序為Delta，使新北市政府宣佈9月9日起至9月15日不能內用，不過台北市長柯文哲卻選擇不跟進，讓毒物學專家招名威批評，雙北市沒有資格防疫不同步。對此，柯文哲回應，應保持「應變能力」和「商業保險概念」，且有多少證據做多事，若疫情升高就會升級。

台北市政府下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對設籍北市的新北某社區大樓裝修工確診、中原大學生科系副教授招名威質疑雙北不同步、台北市議員林穎孟批評柯文哲比喻不當等問題做回應。

針對招名威質疑雙北防疫不同步、找不到北市不升級的理由，柯文哲表示，雙北市首都生活圈的防疫本來應該依樣，如果疫情相同，標準一樣當然沒問題，但是現在是新北板橋有社區感染，北市目前仍在嚴密監視中。

柯文哲指出，疫情不會在一天內結束，除非台灣每個人打完2至3劑疫苗，要在這段時間讓台灣人適應新常態概念，包括要有應變能力、商業保險概念。應變能力是指，心理上不要預期2週、3週，甚至一個月後狀況，「到時候情況都不一樣，怎麼預測？」有多少證據做多少事。

至於商業保險概念，柯文哲說，要有合理風險概念，「如果有社區感染，廢話，那當然要升級！」有些人認為寧可錯殺100，不可放過1個，「但我要跟大家講，要錯殺100就會殺掉了100個，還損失了99個。」自己還是符合理性、務實、科學態度，有多少證據做多少事，若疫情有升高，就隨疫情調整防疫等級，「我不覺得這有什麼不一樣。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）