第九輪開放AZ混打BNT？陳時中曝接種規劃

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

第二批BNT疫苗91萬劑今清晨抵台，加上第一批93萬劑於上周到貨，總計有184萬劑，第九輪是否有望開放已接種第一劑AZ的民眾混打，指揮中心透露，目前會先按原定計畫施打，之後若有定案會再和外界說明。

91萬劑BNT疫苗今（9）日清晨由盧航CV7962貨機運抵桃園機場，疫苗效期到111年1月17日，將優先開放給12至17歲青少年接種，加上先前到貨的93萬劑，目前BNT總數共184萬劑。

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鴻海創辦人郭台銘曾喊週週有BNT疫苗抵台，若BNT持續穩定運抵台灣，第9輪是否有機會開放第一劑接種AZ的民眾混打BNT？指揮官陳時中在今下午疫情記者會中表示，目前仍會先依照第7與第8輪接種族群施打，包含優先施打的12~17歲學生與18~22歲民眾，之後若有定案會再和外界說明。

不過有家長擔心學童打BNT會引發心肌炎，恐現棄打潮，陳時中呼籲，施打疫苗利大於弊，心肌炎發生率與嚴重度低，近期會發放接種同意書，家長可與孩子討論是否接種。

至於莫德納疫苗若遲未抵台，民眾接種第二劑莫德納遙遙無期，陳時中表示，一直都有在催貨，若疫苗來了也會再跟大家報告，但目前還沒有混打莫德納的計畫。

目前第八輪疫苗提供AZ，意願登記已截止，已意願登記的民眾，明天早上10時起，至9/12中午12時止，可以預約接種時間，施打期程預計為9/15-23，會視疫苗供應期程調整接種場次，最快下周三就能打到疫苗。