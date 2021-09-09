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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭董出席活動「眾人碰肘感謝」　強調「疫苗搶很兇，還要緊盯！」

記者蔡紹堅／台北報導

鴻海創辦人郭台銘9日出席「兩岸企業家峰會」第三屆第一次會員大會，這也是他自6日結束14天的隔離之後，首次參加公開活動。對於未來BNT疫苗的到貨情況，郭台銘受訪時表示，現在各國搶貨搶得很兇，第三劑、第四劑都喊出來，必須「持續緊盯」出貨才行。

郭台銘一進入會場，擔任「兩岸企業家峰會」台灣方理事長的前副總統蕭萬長就拄著拐杖走來迎接，對郭台銘為台灣購入BNT疫苗的善舉表達感謝，兩人並互碰手肘打招呼。值得注意的是，會議進行期間，會場內也陸續有其他人來向郭台銘道謝。

▼郭台銘隔離後首次出席活動，氣色相當不錯。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼郭董出席活動「眾人碰肘感謝」　強調「疫苗搶很兇，還要緊盯！」。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於記者詢問結束隔離後的身體狀況如何，郭台銘自信反問，「你們看我現在狀況怎樣？」「我現在每天都上班，隔離完第二天就去上班了。」

各方對郭台銘購入BNT疫苗的善舉都表達感謝，郭台銘謙虛表示，「沒有沒有，是我們大家一起做的，還有台積電、還有慈濟，不是只有我一個人，大家要把這個…我實在不敢當！」

對於BNT疫苗未來的到貨狀況，郭台銘透露，「我們自己標籤的，應該是還有兩個禮拜就會到，周周到貨的話，還有航班的問題，但800萬劑的數字應該是確定，到現在我們還有保持聯繫。」

郭台銘也強調，「現在搶貨搶得很兇，第三劑、第四劑都喊出來，所以還是要緊盯。」

▼蕭萬長向郭台銘道謝，兩人互碰手肘。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼郭董出席活動「眾人碰肘感謝」　強調「疫苗搶很兇，還要緊盯！」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼會議期間陸續有其他人向郭台銘道謝。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼郭董出席活動「眾人碰肘感謝」　強調「疫苗搶很兇，還要緊盯！」。（圖／記者蔡紹堅攝）

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